На остальной территории Украины метеорологи обещают дожди и грозы – как днем, так и ночью. Порывы ветра будут достигать – 7 – 12 метров в секунду.
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Во всех областях столбики термометров поднимутся выше отметки +20. Больше всего воздух прогреется на Востоке. В Харьковской, Луганской, Днепропетровской и Донецкой областях обещают +25...+27.
Немного прохладнее в ряде западных областей – +21...+23. На остальной территории температура будет колебаться в пределах +22...+26.
Синоптики предупреждают об опасных погодных условиях
В части областей Украины на 15 июня объявили желтый уровень опасности из-за неблагоприятных погодных условий. Так, на Прикарпатье прогнозируют сильные дожди. На Юге – ливни, грозы и возможен град. В центральных и восточных регионах – тоже грозы, шквалы и град.
15 июня в большинстве областей Украины в течение дня будет доминировать комфортная температура воздуха ожидается +20...+ 25 градусов, на востоке до +27 градусов. Дожди и грозы охватят большинство нашей территории, только западная часть завтра побудет в основном сухой воздушной массе,
– написала синоптик Наталья Диденко в фейсбуке.
Прогноз погоды в городах Украины на вторник, 15 июня
Ужгород – + 22...+24
Львов – + 21...+23
Ивано-Франковск – +21...+23
Тернополь – + 22...+24
Черновцы – + 21...+23
Хмельницкий – + 21...+23
Луцк – + 23...+25
Ровно – + 22...+24
Житомир – +24...+26
Винница – + 22...+24
Одесса – + 24...+26
Николаев – + 24...+26
Херсон – + 24...+26
Симферополь – + 22...+24
Кропивницкий – +24...+26
Черкассы – + 23...+25
Чернигов – + 24...+26
Сумы – + 24...+26
Полтава – + 24...+26
Днепр – + 25...+27
Запорожье – + 24...+26
Донецк – + 25...+27
Луганск – + 25...+27
Харьков – + 25...+27
Киев – + 23...+25