На остальной территории Украины метеорологи обещают дожди и грозы – как днем, так и ночью. Порывы ветра будут достигать – 7 – 12 метров в секунду.

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Во всех областях столбики термометров поднимутся выше отметки +20. Больше всего воздух прогреется на Востоке. В Харьковской, Луганской, Днепропетровской и Донецкой областях обещают +25...+27.

Немного прохладнее в ряде западных областей – +21...+23. На остальной территории температура будет колебаться в пределах +22...+26.

В Киеве 15 июня дождь – как днем, так и ночью. Температуру обещают +24...+26.

Синоптики предупреждают об опасных погодных условиях

В части областей Украины на 15 июня объявили желтый уровень опасности из-за неблагоприятных погодных условий. Так, на Прикарпатье прогнозируют сильные дожди. На Юге – ливни, грозы и возможен град. В центральных и восточных регионах – тоже грозы, шквалы и град.

15 июня в большинстве областей Украины в течение дня будет доминировать комфортная температура воздуха ожидается +20...+ 25 градусов, на востоке до +27 градусов. Дожди и грозы охватят большинство нашей территории, только западная часть завтра побудет в основном сухой воздушной массе,

– написала синоптик Наталья Диденко в фейсбуке.