Погода в субботу, 15 мая, будет теплой, но пасмурной. Жителям западных областей следует готовить зонтики, ведь регионы будут заливать дожди и грозы. Такая же погода будет в части северных регионов.

Тем временем в других областях будет переменная облачность, но осадков синоптики не прогнозируют. Максимально воздух прогреется на Востоке. Там будет до +27 градусов.

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На Западной Украине синоптики прогнозируют дождь. Он начнется еще днем, однако ближе к вечеру закончится. Температура воздуха составит +20...+22 градуса. На Восточной Украине ситуация противоположная – ни о каких осадках не говорится. Столбики термометров там покажут +25...+27 градусов.

Часть северных регионов также окажется в плену дождя. Иногда даже возможны грозы. Воздух там прогреется до +22...+24 градусов. А вот на Юге будет солнечно. Несмотря на пасмурное утро, до вечера на небе не останется ни облачка. Температура воздуха составит +23...+25 градусов.

Пасмурное утро в Киеве медленно перетечет в ясный день, а вечером небо снова окажется во власти облаков. Столбики термометров там покажут +21...+23 градуса.

Прогноз погоды в городах Украины на субботу, 15 мая

Ужгород – +16...+18

Львов – +20...+22

Ивано-Франковск – +21...+23

Тернополь – +20...+22

Черновцы – +20...+22

Хмельницкий – +20...+22

Луцк – +21...+23

Ровно – +21...+23

Житомир – +21...+23

Винница – +21...+23

Одесса – +21...+23

Николаев – +23...+25

Херсон – +23...+25

Симферополь – +22...+24

Кропивницкий – +22...+24

Черкассы – +22...+24

Чернигов – +22...+24

Сумы – +22...+24

Полтава – +22...+24

Днепр – +22...+24

Запорожье – +23...+25

Донецк – +25...+27

Луганск – +25...+27

Харьков – +25...+27

Киев – +21...+23



Прогноз погоды на 15 мая / Фото Укргидрометцентра