Прогноз погоды на 15 мая: на Западную Украину надвигаются грозы, а на Востоке – до +27 градусов
Погода в субботу, 15 мая, будет теплой, но пасмурной. Жителям западных областей следует готовить зонтики, ведь регионы будут заливать дожди и грозы. Такая же погода будет в части северных регионов.
Источник:Укргидрометцентр
Тем временем в других областях будет переменная облачность, но осадков синоптики не прогнозируют. Максимально воздух прогреется на Востоке. Там будет до +27 градусов.
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На Западной Украине синоптики прогнозируют дождь. Он начнется еще днем, однако ближе к вечеру закончится. Температура воздуха составит +20...+22 градуса. На Восточной Украине ситуация противоположная – ни о каких осадках не говорится. Столбики термометров там покажут +25...+27 градусов.
Часть северных регионов также окажется в плену дождя. Иногда даже возможны грозы. Воздух там прогреется до +22...+24 градусов. А вот на Юге будет солнечно. Несмотря на пасмурное утро, до вечера на небе не останется ни облачка. Температура воздуха составит +23...+25 градусов.
Пасмурное утро в Киеве медленно перетечет в ясный день, а вечером небо снова окажется во власти облаков. Столбики термометров там покажут +21...+23 градуса.
Прогноз погоды в городах Украины на субботу, 15 мая
Ужгород – +16...+18
Львов – +20...+22
Ивано-Франковск – +21...+23
Тернополь – +20...+22
Черновцы – +20...+22
Хмельницкий – +20...+22
Луцк – +21...+23
Ровно – +21...+23
Житомир – +21...+23
Винница – +21...+23
Одесса – +21...+23
Николаев – +23...+25
Херсон – +23...+25
Симферополь – +22...+24
Кропивницкий – +22...+24
Черкассы – +22...+24
Чернигов – +22...+24
Сумы – +22...+24
Полтава – +22...+24
Днепр – +22...+24
Запорожье – +23...+25
Донецк – +25...+27
Луганск – +25...+27
Харьков – +25...+27
Киев – +21...+23
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