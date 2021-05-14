Прогноз погоди на 15 травня: на Західну Україну насуваються грози, а Сході – до +27 градусів
Погода у суботу, 15 травня, буде теплою, але похмурою. Мешканцям західних областей слід готувати парасольки, адже регіони заливатимуть дощі та грози. Така ж погода буде у частині північних регіонів.
Джерело:Укргідрометцентр
Тим часом в інших областях буде мінлива хмарність, але опадів синоптики не прогнозують. Максимально повітря прогріється за Сході. Там буде до +27 градусів.
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На Західній Україні синоптики прогнозують дощ. Він почнеться ще вдень, проте ближче до вечора закінчиться. Температура повітря становитиме +20...+22 градуси. На Східній Україні ситуація протилежна – ні про які опади не мовиться. Стовпчики термометрів там покажуть +25...+27 градусів.
Частина північних регіонів також опиниться у полоні дощу. Подекуди навіть можливі грози. Повітря там прогріється до +22...+24 градусів. А от на Півдні буде сонячно. Попри похмурий ранок до вечора на небі не залишатиметься жодної хмарки. Температура повітря становитиме +23...+25 градуси.
Похмурий ранок у Києві повільно перетече у ясний день, а ввечері небо знову опиниться у полоні хмар. Стовпчики термометрів там покажуть +21...+23 градуси.
Прогноз погоди у містах України на суботу, 15 травня
Ужгород – +16...+18
Львів – +20...+22
Івано-Франківськ – +21...+23
Тернопіль – +20...+22
Чернівці – +20...+22
Хмельницький – +20...+22
Луцьк – +21...+23
Рівне – +21...+23
Житомир – +21...+23
Вінниця – +21...+23
Одеса – +21...+23
Миколаїв – +23...+25
Херсон – +23...+25
Сімферополь – +22...+24
Кропивницький – +22...+24
Черкаси – +22...+24
Чернігів – +22...+24
Суми – +22...+24
Полтава – +22...+24
Дніпро – +22...+24
Запоріжжя – +23...+25
Донецьк – +25...+27
Луганськ – +25...+27
Харків – +25...+27
Київ – +21...+23
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