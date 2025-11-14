Укр Рус
24 Канал Новости Украины Температура до плюс 16 и опасные явления: какая будет погода в Украине 15 ноября
14 ноября, 14:35
2

Температура до плюс 16 и опасные явления: какая будет погода в Украине 15 ноября

Анастасия Колесникова
Основные тезисы
  • 15 ноября в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, с возможными небольшими дождями в северных областях.
  • На юго-востоке прогнозируется туман, что может осложнить движение транспорта, ветер преимущественно юго-западный, с порывами до 20 метров в секунду в некоторых регионах.

В субботу, 15 ноября, еще будет сохраняться по-осеннему теплая погода. Осадков почти не будет.

По прогнозам синоптиков, 15 ноября в Украине будет облачная погода с прояснениями, передает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Смотрите также Какой будет зима в Украине: синоптик объяснила, можно ли это спрогнозировать

Тепло или холодно будет 15 ноября?

Дождей в Украине почти не будет. Только в северной части страны днем возможен небольшой дождь. Речь идет о Киевской, Сумской, Черниговской, Житомирской, Волынской и Ровенской областях.

Между тем юго-восточные регионы ночью и утром ожидает туман. Видимость составит 200 – 500 метров.

Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта,
– предупреждают эксперты.

Ветер преимущественно юго-западный со скоростью 7 – 12 метров в секунду. В то же время в Карпатах, днем и в большинстве центральных, южных, Сумской и Харьковской областях местами порывы 15 – 20 метров в секунду.

По Украине средняя температура воздуха ночью составит 2 – 7 градусов тепла. На побережье Черного моря немного теплее – 11 градусов. Днем обещают 8 – 13 градусов тепла. На Прикарпатье и Одесской области температурные показатели будут больше – 16 градусов тепла.

Какая температура в областных центрах?

  • Киев +9...+11;
  • Ужгород +11...+13;
  • Львов +12...+14;
  • Ивано-Франковск +13...+15;
  • Тернополь +11...+13;
  • Черновцы +13...+15;
  • Хмельницкий +11...+13;
  • Луцк +8...+10;
  • Ровно +8...+10;
  • Житомир +9...+11;
  • Винница +11...+13;
  • Одесса +13...+15;
  • Николаев +12...+14;
  • Херсон +11...+13;
  • Симферополь +12...+14;
  • Кропивницкий +11...+13;
  • Черкассы +10...+12;
  • Чернигов +8...+10;
  • Сумы +10...+12;
  • Полтава +11...+13;
  • Днепр +10...+12;
  • Запорожье +10...+12;
  • Донецк +10...+12;
  • Луганск +9...+11;
  • Харьков +10...+12.

Прогноз погоды на 15 ноября 2025 год / Фото Укргидрометцентр

Какую погоду в Украине ожидать в скором времени?

  • Уже после 15 ноября в Украине возможно снижение температуры. На севере страны в конце недели возможны осадки в виде мокрого снега.
  • Осадки в виде снега в Карпатах в октябре или ноябре является нормальным явлением. Но это не означает, что в Украине уже началась зима.
  • Ноябрь в Украине будет характеризоваться повышенной влажностью, но количество осадков останется в пределах нормы.