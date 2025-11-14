Температура до плюс 16 та небезпечні явища: яка буде погода в Україні 15 листопада
- 15 листопада в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, з можливими невеликими дощами у північних областях.
- На південно-сході прогнозується туман, що може ускладнити рух транспорту, вітер переважно південно-західний, з поривами до 20 метрів за секунду у деяких регіонах.
У суботу, 15 листопада, ще зберігатиметься по-осінньому тепла погода. Опадів майже не буде.
За прогнозами синоптиків, 15 листопада в Україні буде хмарна погода з проясненнями, передає 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.
Тепло чи холодно буде 15 листопада?
Дощів в Україні майже не буде. Лише у північній частині країни вдень можливий невеличкий дощ. Йдеться про Київську, Сумську, Чернігівську, Житомирську, Волинську та Рівненську області.
Тим часом південно-східні регіони вночі та вранці очікує туман. Видимість становитиме 200 – 500 метрів.
Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту,
– попереджають експерти.
Вітер переважно південно-західний зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду. Водночас у Карпатах, вдень і в більшості центральних, південних, Сумській та Харківській областях місцями пориви 15 – 20 метрів за секунду.
По Україні середня температура повітря вночі становитиме 2 – 7 градусів тепла. На узбережжі Чорного моря трохи тепліше – 11 градусів. Вдень обіцяють 8 – 13 градусів тепла. На Прикарпатті та Одещині температурні показники будуть більшими – 16 градусів тепла.
Яка температура в обласних центрах?
- Київ +9...+11;
- Ужгород +11...+13;
- Львів +12...+14;
- Івано-Франківськ +13...+15;
- Тернопіль +11...+13;
- Чернівці +13...+15;
- Хмельницький +11...+13;
- Луцьк +8...+10;
- Рівне +8...+10;
- Житомир +9...+11;
- Вінниця +11...+13;
- Одеса +13...+15;
- Миколаїв +12...+14;
- Херсон +11...+13;
- Сімферополь +12...+14;
- Кропивницький +11...+13;
- Черкаси +10...+12;
- Чернігів +8...+10;
- Суми +10...+12;
- Полтава +11...+13;
- Дніпро +10...+12;
- Запоріжжя +10...+12;
- Донецьк +10...+12;
- Луганськ +9...+11;
- Харків +10...+12.
Прогноз погоди на 15 листопада 2025 рік / Фото Укргідрометцентр
Яку погоду в Україні очікувати незабаром?
- Вже після 15 листопада в Україні можливе зниження температури. На півночі країни в кінці тижня можливі опади у вигляді мокрого снігу.
- Опади у вигляді снігу у Карпатах у жовтні чи листопаді є нормальним явищем. Але це не означає, що в Україні вже почалася зима.
- Листопад в Україні характеризуватиметься підвищеною вологістю, але кількість опадів залишиться в межах норми.