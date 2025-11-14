Температура до плюс 16 та небезпечні явища: яка буде погода в Україні 15 листопада

У суботу, 15 листопада, ще зберігатиметься по-осінньому тепла погода. Опадів майже не буде.

За прогнозами синоптиків, 15 листопада в Україні буде хмарна погода з проясненнями, передає 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

Тепло чи холодно буде 15 листопада?

Дощів в Україні майже не буде. Лише у північній частині країни вдень можливий невеличкий дощ. Йдеться про Київську, Сумську, Чернігівську, Житомирську, Волинську та Рівненську області.

Тим часом південно-східні регіони вночі та вранці очікує туман. Видимість становитиме 200 – 500 метрів.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту,

– попереджають експерти.

Вітер переважно південно-західний зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду. Водночас у Карпатах, вдень і в більшості центральних, південних, Сумській та Харківській областях місцями пориви 15 – 20 метрів за секунду.

По Україні середня температура повітря вночі становитиме 2 – 7 градусів тепла. На узбережжі Чорного моря трохи тепліше – 11 градусів. Вдень обіцяють 8 – 13 градусів тепла. На Прикарпатті та Одещині температурні показники будуть більшими – 16 градусів тепла.

Яка температура в обласних центрах?

Київ +9...+11;

Ужгород +11...+13;

Львів +12...+14;

Івано-Франківськ +13...+15;

Тернопіль +11...+13;

Чернівці +13...+15;

Хмельницький +11...+13;

Луцьк +8...+10;

Рівне +8...+10;

Житомир +9...+11;

Вінниця +11...+13;

Одеса +13...+15;

Миколаїв +12...+14;

Херсон +11...+13;

Сімферополь +12...+14;

Кропивницький +11...+13;

Черкаси +10...+12;

Чернігів +8...+10;

Суми +10...+12;

Полтава +11...+13;

Дніпро +10...+12;

Запоріжжя +10...+12;

Донецьк +10...+12;

Луганськ +9...+11;

Харків +10...+12.

Прогноз погоди на 15 листопада 2025 рік / Фото Укргідрометцентр

Яку погоду в Україні очікувати незабаром?