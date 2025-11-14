Укр Рус
24 Канал Новини України Температура до плюс 16 та небезпечні явища: яка буде погода в Україні 15 листопада
14 листопада, 14:35
2

Температура до плюс 16 та небезпечні явища: яка буде погода в Україні 15 листопада

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • 15 листопада в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, з можливими невеликими дощами у північних областях.
  • На південно-сході прогнозується туман, що може ускладнити рух транспорту, вітер переважно південно-західний, з поривами до 20 метрів за секунду у деяких регіонах.

У суботу, 15 листопада, ще зберігатиметься по-осінньому тепла погода. Опадів майже не буде.

За прогнозами синоптиків, 15 листопада в Україні буде хмарна погода з проясненнями, передає 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

Дивіться також Якою буде зима в Україні: синоптикиня пояснила, чи можна це спрогнозувати 

Тепло чи холодно буде 15 листопада?

Дощів в Україні майже не буде. Лише у північній частині країни вдень можливий невеличкий дощ. Йдеться про Київську, Сумську, Чернігівську, Житомирську, Волинську та Рівненську області. 

Тим часом південно-східні регіони вночі та вранці очікує туман. Видимість становитиме 200 – 500 метрів.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту,
 – попереджають експерти.

Вітер переважно південно-західний зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду. Водночас у Карпатах, вдень і в більшості центральних, південних, Сумській та Харківській областях місцями пориви 15 – 20 метрів за секунду.

По Україні середня температура повітря вночі становитиме 2 – 7 градусів тепла. На узбережжі Чорного моря трохи тепліше – 11 градусів. Вдень обіцяють 8 – 13 градусів тепла. На Прикарпатті та Одещині температурні показники будуть більшими – 16 градусів тепла. 

Яка температура в обласних центрах?

  • Київ +9...+11;
  • Ужгород +11...+13;
  • Львів +12...+14;
  • Івано-Франківськ +13...+15;
  • Тернопіль +11...+13;
  • Чернівці +13...+15;
  • Хмельницький +11...+13;
  • Луцьк +8...+10;
  • Рівне +8...+10;
  • Житомир +9...+11;
  • Вінниця +11...+13;
  • Одеса +13...+15;
  • Миколаїв +12...+14;
  • Херсон +11...+13;
  • Сімферополь +12...+14;
  • Кропивницький +11...+13;
  • Черкаси +10...+12;
  • Чернігів +8...+10;
  • Суми +10...+12;
  • Полтава +11...+13;
  • Дніпро +10...+12;
  • Запоріжжя +10...+12;
  • Донецьк +10...+12;
  • Луганськ +9...+11;
  • Харків +10...+12.

Прогноз погоди на 15 листопада 2025 рік / Фото Укргідрометцентр

Яку погоду в Україні очікувати незабаром?