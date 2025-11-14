По прогнозам синоптиков, 15 ноября в Украине будет облачная погода с прояснениями, передает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Тепло или холодно будет 15 ноября?

Дождей в Украине почти не будет. Только в северной части страны днем возможен небольшой дождь. Речь идет о Киевской, Сумской, Черниговской, Житомирской, Волынской и Ровенской областях.

Между тем юго-восточные регионы ночью и утром ожидает туман. Видимость составит 200 – 500 метров.

Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта,

– предупреждают эксперты.

Ветер преимущественно юго-западный со скоростью 7 – 12 метров в секунду. В то же время в Карпатах, днем и в большинстве центральных, южных, Сумской и Харьковской областях местами порывы 15 – 20 метров в секунду.

По Украине средняя температура воздуха ночью составит 2 – 7 градусов тепла. На побережье Черного моря немного теплее – 11 градусов. Днем обещают 8 – 13 градусов тепла. На Прикарпатье и Одесской области температурные показатели будут больше – 16 градусов тепла.

Какая температура в областных центрах?

Киев +9...+11;

Ужгород +11...+13;

Львов +12...+14;

Ивано-Франковск +13...+15;

Тернополь +11...+13;

Черновцы +13...+15;

Хмельницкий +11...+13;

Луцк +8...+10;

Ровно +8...+10;

Житомир +9...+11;

Винница +11...+13;

Одесса +13...+15;

Николаев +12...+14;

Херсон +11...+13;

Симферополь +12...+14;

Кропивницкий +11...+13;

Черкассы +10...+12;

Чернигов +8...+10;

Сумы +10...+12;

Полтава +11...+13;

Днепр +10...+12;

Запорожье +10...+12;

Донецк +10...+12;

Луганск +9...+11;

Харьков +10...+12.

Прогноз погоды на 15 ноября 2025 год / Фото Укргидрометцентр

Какую погоду в Украине ожидать в скором времени?