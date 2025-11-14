По прогнозам синоптиков, 15 ноября в Украине будет облачная погода с прояснениями, передает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Тепло или холодно будет 15 ноября?
Дождей в Украине почти не будет. Только в северной части страны днем возможен небольшой дождь. Речь идет о Киевской, Сумской, Черниговской, Житомирской, Волынской и Ровенской областях.
Между тем юго-восточные регионы ночью и утром ожидает туман. Видимость составит 200 – 500 метров.
Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта,
– предупреждают эксперты.
Ветер преимущественно юго-западный со скоростью 7 – 12 метров в секунду. В то же время в Карпатах, днем и в большинстве центральных, южных, Сумской и Харьковской областях местами порывы 15 – 20 метров в секунду.
По Украине средняя температура воздуха ночью составит 2 – 7 градусов тепла. На побережье Черного моря немного теплее – 11 градусов. Днем обещают 8 – 13 градусов тепла. На Прикарпатье и Одесской области температурные показатели будут больше – 16 градусов тепла.
Какая температура в областных центрах?
- Киев +9...+11;
- Ужгород +11...+13;
- Львов +12...+14;
- Ивано-Франковск +13...+15;
- Тернополь +11...+13;
- Черновцы +13...+15;
- Хмельницкий +11...+13;
- Луцк +8...+10;
- Ровно +8...+10;
- Житомир +9...+11;
- Винница +11...+13;
- Одесса +13...+15;
- Николаев +12...+14;
- Херсон +11...+13;
- Симферополь +12...+14;
- Кропивницкий +11...+13;
- Черкассы +10...+12;
- Чернигов +8...+10;
- Сумы +10...+12;
- Полтава +11...+13;
- Днепр +10...+12;
- Запорожье +10...+12;
- Донецк +10...+12;
- Луганск +9...+11;
- Харьков +10...+12.
Какую погоду в Украине ожидать в скором времени?
- Уже после 15 ноября в Украине возможно снижение температуры. На севере страны в конце недели возможны осадки в виде мокрого снега.
- Осадки в виде снега в Карпатах в октябре или ноябре является нормальным явлением. Но это не означает, что в Украине уже началась зима.
- Ноябрь в Украине будет характеризоваться повышенной влажностью, но количество осадков останется в пределах нормы.