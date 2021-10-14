При этом самую прохладную погоду синоптики прогнозируют в северных регионах.

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В Западной Украине небо только в первой половине дня будет в плену облаков, но осадков не прогнозируют. Температура воздуха составит +13...+15 градусов. Погода в Восточной Украине будет почти идентичная, только местами столбики термометров покажут +12...+14 градусов. Ветер преимущественно северо-восточный, холодный.

В северных регионах будет холоднее всего – +11...+13 градусов. Утром возможен туман, который ближе к обеду развеется. Вторая половина дня будет радовать солнечной погодой. На юге же будет значительно теплее – +13...+15 градусов. А в Симферополе вплоть до +17 градусов. Осадков не прогнозируют, небо будет ясное.

В Киеве чистое небо во второй половине дня исчезнет за облаками, но к вечеру погода опять прояснится. Без осадков, +12...+14 градусов.

Погода в городах Украины 15 октября

Ужгород – +12...+14

Львов – +13...+15

Ивано-Франковск – +13...+15

Тернополь – +12...+14

Черновцы – +13...+15

Хмельницкий – +12...+14

Луцк – +12...+14

Ровно – +12...+14

Житомир – +12...+14

Винница – +12...+14

Одесса – +12...+14

Николаев – +13...+15

Херсон – +13...+15

Симферополь – +15...+17

Кропивницкий – +12...+14

Черкассы – +12...+14

Чернигов – +11...+13

Сумы – +11...+13

Полтава – +12...+14

Днепр – +13...+15

Запорожье – +13...+15

Донецк – +12...+14

Луганск – +13...+15

Харьков – +11...+13

Киев – +12...+14



Погода в Украине 15 октября / Фото Укргидрометцентра