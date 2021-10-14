Натомість найпрохолоднішу погоду синоптики прогнозують у північних регіонах.

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На Західній Україні небо лише у першій половині дня буде у полоні хмар, однак опадів не прогнозують. Температура повітря складатиме +13...+15 градусів. Погода на Східній Україні буде майже ідентична, тільки місцями стовпчики термометрів покажуть +12...+14 градусів. Вітер переважно північно-східний, холодний.

У північних регіонах буде найхолодніше – +11...+13 градусів. Зранку можливий туман, який ближче до обіду розвіється. Друга половина дня буде тішити сонячною погодою. На півдні ж буде значно тепліше – +13...+15 градусів. А у Сімферополі аж до +17 градусів. Опадів не прогнозують, небо буде ясне.

У Києві чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться. Без опадів, +12...+14 градусів.

Погода у містах України 15 жовтня

Ужгород – +12...+14

Львів – +13...+15

Івано-Франківськ – +13...+15

Тернопіль – +12...+14

Чернівці – +13...+15

Хмельницький – +12...+14

Луцьк – +12...+14

Рівне – +12...+14

Житомир – +12...+14

Вінниця – +12...+14

Одеса – +12...+14

Миколаїв – +13...+15

Херсон – +13...+15

Сімферополь – +15...+17

Кропивницький – +12...+14

Черкаси – +12...+14

Чернігів – +11...+13

Суми – +11...+13

Полтава – +12...+14

Дніпро – +13...+15

Запоріжжя – +13...+15

Донецьк – +12...+14

Луганськ – +13...+15

Харків – +11...+13

Київ – +12...+14



Погода в Україні 15 жовтня / Фото Укргідрометцентру