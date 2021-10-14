Натомість найпрохолоднішу погоду синоптики прогнозують у північних регіонах.
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На Західній Україні небо лише у першій половині дня буде у полоні хмар, однак опадів не прогнозують. Температура повітря складатиме +13...+15 градусів. Погода на Східній Україні буде майже ідентична, тільки місцями стовпчики термометрів покажуть +12...+14 градусів. Вітер переважно північно-східний, холодний.
У північних регіонах буде найхолодніше – +11...+13 градусів. Зранку можливий туман, який ближче до обіду розвіється. Друга половина дня буде тішити сонячною погодою. На півдні ж буде значно тепліше – +13...+15 градусів. А у Сімферополі аж до +17 градусів. Опадів не прогнозують, небо буде ясне.
У Києві чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться. Без опадів, +12...+14 градусів.
Погода у містах України 15 жовтня
Ужгород – +12...+14
Львів – +13...+15
Івано-Франківськ – +13...+15
Тернопіль – +12...+14
Чернівці – +13...+15
Хмельницький – +12...+14
Луцьк – +12...+14
Рівне – +12...+14
Житомир – +12...+14
Вінниця – +12...+14
Одеса – +12...+14
Миколаїв – +13...+15
Херсон – +13...+15
Сімферополь – +15...+17
Кропивницький – +12...+14
Черкаси – +12...+14
Чернігів – +11...+13
Суми – +11...+13
Полтава – +12...+14
Дніпро – +13...+15
Запоріжжя – +13...+15
Донецьк – +12...+14
Луганськ – +13...+15
Харків – +11...+13
Київ – +12...+14