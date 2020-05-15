Прогноз погоды на 16 мая: в Украине немного потеплеет, но на Востоке будет дождливо

Погода в Украине в субботу, 16 мая, будет теплой и преимущественно солнечной. Только в восточных областях будет дождливо и прохладно.

Теплее будет в южных регионах Украины. Там столбик термометра поднимется до +18... +22 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В то же время прохладно и мокро будет в Донецкой, Харьковской и Луганской областях.

Днем в субботу эта интенсивная влажная зона поскачет на восточные области,

– предупреждает украинская синоптик Наталья Диденко на своей фейсбук-странице.

В Киеве субботу без существенных осадков. Ночью +6... +8 градусов, днем ​​около +16 градусов. Ветер западный, умеренный.

Прогноз погоды на субботу, 16 мая, в городах Украины:

Ужгород – +16... +18

Львов – +14... +16

Ивано-Франковск – +15... +17

Тернополь – +15... +17

Черновцы – +15... +17

Хмельницкий – +15... +17

Луцк – +14... +16

Ровно – +14... +16

Житомир – +15... +17

Винница – +15... +17

Одесса – +18... +20

Николаев – +17... +19

Херсон – +19... +21

Симферополь – +20... +22

Кропивницкий – +14... +16

Черкассы – +14... +16

Чернигов – +15... +17

Сумы – +14... +16

Полтава – +14... +16

Днепр – +14... +16

Запорожье – +18... +20

Донецк – +15... +17

Луганск – +13 .. +15

Харьков – +15... +17

Киев – +15... +17



Прогноз погоды на субботу, 16 мая, от Укргидрометцентра