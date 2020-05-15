Прогноз погоды на 16 мая: в Украине немного потеплеет, но на Востоке будет дождливо
Погода в Украине в субботу, 16 мая, будет теплой и преимущественно солнечной. Только в восточных областях будет дождливо и прохладно.
Теплее будет в южных регионах Украины. Там столбик термометра поднимется до +18... +22 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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В то же время прохладно и мокро будет в Донецкой, Харьковской и Луганской областях.
Днем в субботу эта интенсивная влажная зона поскачет на восточные области,
– предупреждает украинская синоптик Наталья Диденко на своей фейсбук-странице.
В Киеве субботу без существенных осадков. Ночью +6... +8 градусов, днем около +16 градусов. Ветер западный, умеренный.
Прогноз погоды на субботу, 16 мая, в городах Украины:
Ужгород – +16... +18
Львов – +14... +16
Ивано-Франковск – +15... +17
Тернополь – +15... +17
Черновцы – +15... +17
Хмельницкий – +15... +17
Луцк – +14... +16
Ровно – +14... +16
Житомир – +15... +17
Винница – +15... +17
Одесса – +18... +20
Николаев – +17... +19
Херсон – +19... +21
Симферополь – +20... +22
Кропивницкий – +14... +16
Черкассы – +14... +16
Чернигов – +15... +17
Сумы – +14... +16
Полтава – +14... +16
Днепр – +14... +16
Запорожье – +18... +20
Донецк – +15... +17
Луганск – +13 .. +15
Харьков – +15... +17
Киев – +15... +17