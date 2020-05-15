Прогноз погоди на 16 травня: в Україні трішки потепліє, але на Сході дощитиме
Погода в Україні в суботу, 16 травня, буде теплою і переважно сонячною. Лише в східних областях дощитиме і буде прохолодно.
Найтепліше буде в південних регіонах України. Там стовпчик термометра підніметься до +18...+22 градусів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Актуально Українців попереджають про пiдвищення рiвнiв води в річках: де є загрози
Водночас прохолодно і мокро буде на Донеччині, Харківщині та Луганщині.
Вдень у суботу ця інтенсивна волога зона поскаче на східні області,
– попереджає українська синоптикиня Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці.
У Києві субота буде без істотних опадів. Вночі +6...+8 градусів, вдень близько +16 градусів. Вітер західний, помірний.
Прогноз погоди на суботу, 16 травня, у містах України:
Ужгород – +16…+18
Львів – +14…+16
Івано-Франківськ – +15…+17
Тернопіль – +15…+17
Чернівці – +15…+17
Хмельницький – +15…+17
Луцьк – +14…+16
Рівне – +14…+16
Житомир – +15…+17
Вінниця – +15…+17
Одеса – +18…+20
Миколаїв – +17…+19
Херсон – +19…+21
Сімферополь – +20…+22
Кропивницький – +14…+16
Черкаси – +14…+16
Чернігів – +15…+17
Суми – +14…+16
Полтава – +14…+16
Дніпро – +14…+16
Запоріжжя – +18…+20
Донецьк – +15...+17
Луганськ – +13..+15
Харків – +15...+17
Київ – +15…+17