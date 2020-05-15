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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Прогноз погоди на 16 травня: в Україні трішки потепліє, але на Сході дощитиме

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Погода 16 травня 2020 в Україні – яку погоду обіцяє синоптик
Прогноз погоди на 16 травня / Shutterstock

Погода в Україні в суботу, 16 травня, буде теплою і переважно сонячною. Лише в східних областях дощитиме і буде прохолодно.

Найтепліше буде в південних регіонах України. Там стовпчик термометра підніметься до +18...+22 градусів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Водночас прохолодно і мокро буде на Донеччині, Харківщині та Луганщині.

Вдень у суботу ця інтенсивна волога зона поскаче на східні області,
– попереджає українська синоптикиня Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці.

У Києві субота буде без істотних опадів. Вночі +6...+8 градусів, вдень близько +16 градусів. Вітер західний, помірний.

Прогноз погоди на суботу, 16 травня, у містах України:

Ужгород – +16…+18

Львів – +14…+16

Івано-Франківськ – +15…+17

Тернопіль – +15…+17

Чернівці – +15…+17

Хмельницький – +15…+17

Луцьк – +14…+16

Рівне – +14…+16

Житомир – +15…+17

Вінниця – +15…+17

Одеса – +18…+20

Миколаїв – +17…+19

Херсон – +19…+21

Сімферополь – +20…+22

Кропивницький – +14…+16

Черкаси – +14…+16

Чернігів – +15…+17

Суми – +14…+16

Полтава – +14…+16

Дніпро – +14…+16

Запоріжжя – +18…+20

Донецьк – +15...+17

Луганськ – +13..+15

Харків – +15...+17

Київ – +15…+17

погода 16 травня
Прогноз погоди на суботу, 16 травня, від Укргідрометцентру

Автор: Емал Набі
Теги: Новини України Погода
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