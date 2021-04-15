Погода в Украине в пятницу, 16 апреля будет дождливой и довольно прохладной. В ряде областей на Западе прогнозируют снегопады.

В западных регионах будет также прохладнее. Температура воздуха максимально поднимется лишь до +10 градусов. В центральных областях обещают +10 ... +12 градусов. Особенно тепло порадует жителей Востока. Там синоптики прогнозируют до +16 градусов.

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В Киеве воздух прогреется до +12 градусов. На протяжении суток столица будет страдать от дождей. Осадки не прекратятся ни днем, ни ночью.

Что говорит синоптик Диденко

Синоптик Наталья Диденко рассказала, что мысли украинцев относительно погоды разделились. По словам специалистки, "одни говорят, что такие неспешные весны как раз и были когда-то и это наконец какая-то забытая стабильность", другие – "возмущаются мокрым снегом и мокрой холодрыгой".

Холодная погода и мокрый снег снова ожидаются на западе Украины. Причем эти недружественные атмосферные шаги могут достигать Винницкой, Житомирской областей и даже западных районов Черкасской области,

– заметила синоптикиня.

Прогноз погоды в городах Украины

Ужгород – +6...+8

Львов – +6...+8

Ивано-Франковск – +5...+7

Тернополь – +5...+7

Черновцы – +6...+8

Хмельницкий – +6...+8

Луцк – +8...+10

Ровно – +7...+9

Житомир – +9...+11

Винница – +8...+10

Одесса – +11...+13

Николаев – +10...+12

Херсон – +10...+12

Симферополь – +11...+13

Кропивницкий – +10...+12

Черкассы – +9...+11

Чернигов – +10...+12

Сумы – +11...+13

Полтава – +11...+13

Днепр – +11...+13

Запорожье – +9...+11

Донецк – +13...+15

Луганск – +14...+16

Харьков – +12...+14

Киев – +10...+12



Погода на 16 апреля / Карта Укргидрометцентра