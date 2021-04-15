По данным синоптиков и спасателей, в течение 15 апреля в Украине будет сохраняться значительная снеголавинная опасность. Кроме того, в отдельных регионах есть риск подтоплений из-за подъемов уровней воды в реках.

Кроме того, в Украину 15 апреля пришло похолодание. Столбики термометров опустились до +5...+ 7 градусов на Западной Украине. Почти все регионы будут заливать дожди.

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Снеголавинная опасность

Спасатели объявили третий уровень снеголавинной опасности. Он будет сохраняться 15 апреля:

в высокогорье Ивано-Франковской области;

на Закарпатье.

Подъем воды в реках

Из-за оттепели и увеличения количества осадков в отдельных регионах возможно подтопление домохозяйств. Так, на реках бассейнов Прута и Сирета вода может подняться на 0,3 – 1 метр.

В то же время Черногорский горный поисково-спасательный пост в фейсбуке поделился фотографией заснеженной вершины. По состоянию на 8:00 на горе Поп Иван облачно, видимость ограничена. Температура воздуха достигает -3 градуса.

Погода в Украине 15 апреля

Погода в Украине в четверг, 15 апреля, будет дождливой, местами прогнозируют мокрый снег. Холоднее всего будет на Западе, а теплее всего – на Востоке. Наибольшая вероятность мокрого снега будет ближе и вокруг Карпат.

Теплее всего будет на Харьковщине, Луганщине, Донетчине, Днепропетровщине, Сумщине и Черниговщине – +14...+17 градусов. Самой низкой отметки столбики термометров будут достигать на Закарпатье, Прикарпатье, Львовщине и Буковине – +4...+7 градусов.

Больше о том, какой будет погода 15 апреля в разных регионах Украины – читайте по ссылке.