За даними синоптиків та рятувальників, протягом 15 квітня в Україні зберігатиметься значна сніголавинна небезпека. Крім того, в окремих регіонах є ризик підтоплень через підйоми рівнів води у річках.

Крім того, в Україну 15 квітня прийшло похолодання. Стовпчики термометрів опустилися до +5...+7 градусів на Західній Україні. Майже всі регіони заливатимуть дощі.

Важливо Різке похолодання: днями в Україні знову випаде сніг

Сніголавинна небезпека

Рятувальники оголосили третій рівень сніголавинної небезпеки. Він зберігатиметься 15 квітня:

у високогір'ї Івано-Франківської області;

на Закарпатті.

Підйом води у річках

Через відлигу та збільшення кількості опадів в окремих регіонах можливе підтоплення домогосподарств. Так, на річках басейнів Прута та Сірету вода може піднятися на 0,3 – 1 метра.

Водночас Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у фейсбуці поділився світлиною засніженої вершини. Станом на 8:00 на горі Піп Іван хмарно, видимість обмежена. Температура повітря сягає -3 градуси.

Погода в Україні 15 квітня

Погода в Україні у четвер, 15 квітня, буде дощовою, місцями прогнозують мокрий сніг. Найхолодніше буде на Заході, а найтепліше – на Сході. Найбільша ймовірність мокрого снігу буде ближче та навколо Карпат.

Найтепліше буде на Харківщині, Луганщині, Донеччині, Дніпропетровщині, Сумщині та Чернігівщині – +14...+17 градусів. Найнижчої позначки стовпчики термометрів сягатимуть на Закарпатті, Прикарпатті, Львівщині та Буковині – +4...+7 градусів.

Більше про те, якою буде погода 15 квітня у різних регіонах України – читайте за посиланням.