Прогноз погоди на 15 квітня: Україну накриють дощі, найхолодніше буде на Заході
Погода в Україні у четвер, 15 квітня, буде дощовою, місцями прогнозують мокрий сніг. Найхолодніше буде на Заході – +4...+9 градусів, натомість найтепліше на Сході –+14...+17 градусів.
Джерело:Укргідрометцентр
В Україні продовжує дощити, однак 15 квітня опади прогнозують не лише на території західних областей, а скрізь.
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Яку погоду прогнозують в регіонах України
По всій країні падатиме дощ, а у західних областях – ще й мокрий сніг. За словами синоптикині Наталки Діденко, найбільша ймовірність мокрого снігу буде ближче та навколо Карпат.
Найтепліше буде на Харківщині, Луганщині, Донеччині, Дніпропетровщині, Сумщині та Чернігівщині – +14...+17 градусів. Найнижчої позначки стовпчики термометрів сягатимуть на Закарпатті, Прикарпатті, Львівщині та Буковині – +4...+7 градусів.
Вітер буде змінним, розганятиметься до +5...+10 метрів за секунду.
У Києві повітря прогріється до +12…+14 градусів, вдень теж падатиме дощ.
Прогноз погоди у містах України на четвер, 15 квітня
Ужгород – +4..+6
Львів – +5...+7
Івано-Франківськ – +5...+7
Тернопіль – +6...+8
Чернівці – +5...+7
Хмельницький – +6...+8
Луцьк – +7...+9
Рівне – +7...+9
Житомир – +13...+15
Вінниця – +13...+15
Одеса – +10...+12
Миколаїв – +12...+14
Херсон – +13...+15
Сімферополь – +12...+14
Кропивницький – +13...+15
Черкаси – +13...+15
Чернігів – +14...+16
Суми – +14...+16
Полтава – +13...+15
Дніпро – +14...+16
Запоріжжя – +13...+15
Донецьк – +14...+16
Луганськ – +15...+17
Харків – +15...+17
Київ – +12...+14
Прогноз погоди на 15 квітня у містах України / Скриншот з сайту Укргідрометцентру
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