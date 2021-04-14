Погода в Украине в четверг, 15 апреля, будет дождливой, местами прогнозируют мокрый снег. Холоднее всего будет на Западе – +4...+ 9 градусов, зато теплее всего на Востоке –+14...+17 градусов.

В Украине продолжает дождить, однако 15 апреля осадки прогнозируют не только на территории западных областей, а везде.

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Какую погоду прогнозируют в регионах Украины

По всей стране будет падать дождь, а в западных областях – еще и мокрый снег. По словам синоптикині Наталки Диденко, наибольшая вероятность мокрого снега будет ближе и вокруг Карпат.

Теплее всего будет в Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Сумской и Черниговской областях – +14...+17 градусов. Самой низкой отметки столбики термометров будут достигать на Закарпатье, Прикарпатье, во Львовской области и на Буковине – +4...+7 градусов.

Ветер будет переменным, разгоняться до +5...+ 10 метров в секунду.

В Киеве воздух прогреется до + 12 ... +14 градусов, днем тоже будет идти дождь.

Прогноз погоды в городах Украины на четверг, 15 апреля

Ужгород – +4..+6

Львов – + 5...+7

Ивано-Франковск – +5...+7

Тернополь – + 6...+8

Черновцы – + 5...+7

Хмельницкий – + 6...+8

Луцк – +7...+9

Ровно – + 7...+9

Житомир – +13...+15

Винница – + 13...+15

Одесса – +10...+12

Николаев – +12...+14

Херсона – + 13...+15

Симферополь – + 12...+14

Кропивницкий – +13...+15

Черкассы – + 13...+15

Чернигов – +14...+16

Сумы – +14...+16

Полтава – +13...+15

Днепр – + 14...+16

Запорожье – + 13...+15

Донецк – + 14...+16

Луганск – +15...+17

Харьков – +15...+17

Киев – + 12...+14



Прогноз погоды на 15 апреля в городах Украины / Скриншот с сайта Гидрометцентра