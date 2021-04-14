Прогноз погоды на 15 апреля: Украину накроют дожди, холоднее всего будет на Западе
Погода в Украине в четверг, 15 апреля, будет дождливой, местами прогнозируют мокрый снег. Холоднее всего будет на Западе – +4...+ 9 градусов, зато теплее всего на Востоке –+14...+17 градусов.
Источник:Укргидрометцентр
В Украине продолжает дождить, однако 15 апреля осадки прогнозируют не только на территории западных областей, а везде.
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Какую погоду прогнозируют в регионах Украины
По всей стране будет падать дождь, а в западных областях – еще и мокрый снег. По словам синоптикині Наталки Диденко, наибольшая вероятность мокрого снега будет ближе и вокруг Карпат.
Теплее всего будет в Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Сумской и Черниговской областях – +14...+17 градусов. Самой низкой отметки столбики термометров будут достигать на Закарпатье, Прикарпатье, во Львовской области и на Буковине – +4...+7 градусов.
Ветер будет переменным, разгоняться до +5...+ 10 метров в секунду.
В Киеве воздух прогреется до + 12 ... +14 градусов, днем тоже будет идти дождь.
Прогноз погоды в городах Украины на четверг, 15 апреля
Ужгород – +4..+6
Львов – + 5...+7
Ивано-Франковск – +5...+7
Тернополь – + 6...+8
Черновцы – + 5...+7
Хмельницкий – + 6...+8
Луцк – +7...+9
Ровно – + 7...+9
Житомир – +13...+15
Винница – + 13...+15
Одесса – +10...+12
Николаев – +12...+14
Херсона – + 13...+15
Симферополь – + 12...+14
Кропивницкий – +13...+15
Черкассы – + 13...+15
Чернигов – +14...+16
Сумы – +14...+16
Полтава – +13...+15
Днепр – + 14...+16
Запорожье – + 13...+15
Донецк – + 14...+16
Луганск – +15...+17
Харьков – +15...+17
Киев – + 12...+14
Прогноз погоды на 15 апреля в городах Украины / Скриншот с сайта Гидрометцентра
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