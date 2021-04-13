Найближчими днями в Україні суттєво погіршиться погода. Синоптики прогнозують похолодання, а також опади у більшості регіонів.

В Україні знову сніг

Метеорологи зазначають, що у четвер, 15 квітня, в західних областях буде хмарно, падатиме дощ з мокрим снігом.

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Температура повітря там вночі коливатиметься від 3 до 5 градусів тепла. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть від 3 до 6 градусів з позначкою "плюс".

Погода на решті території

У решті регіонів України 15 квітня синоптики прогнозують невеликі, помірні дощі. Температура підніметься до 18 градусів вище нуля.

Лише у Луганській області не буде опадів, світитиме сонце. Також там буде найтепліше – термометри показуватимуть від 17 до 19 градусів.



Погода на 15 квітня / Дані Укргідрометцентру