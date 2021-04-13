В ближайшие дни в Украине существенно ухудшится погода. Синоптики прогнозируют похолодание, а также осадки в большинстве регионов.

В Украине снова снег

Метеорологи отмечают, что в четверг, 15 апреля, в западных областях будет облачно, будет идти дождь с мокрым снегом.

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Температура воздуха там ночью будет колебаться от 3 до 5 градусов тепла. Днем столбики термометров покажут от 3 до 6 градусов с отметкой "плюс".

Погода на остальной территории

В остальных регионах Украины 15 апреля синоптики прогнозируют небольшие, умеренные дожди. Температура поднимется до 18 градусов выше нуля.

Только в Луганской области не будет осадков, а будет светить солнце. Также там будет теплее, а термометры будут показывать от 17 до 19 градусов.



Погода на 15 апреля / Данные Укргидрометцентра