Днем температура воздуха максимально прогреется лишь до +5...+7 градусов.

Важно Мокрый снег и мороз до -11: в Украину идет похолодание

Прогноз погоды от Натальи Диденко

Источник: фейсбук Натальи Диденко

Синоптик рассказала, что температура воздуха в ночные часы будет опускаться до -2...-8 градусов. А на Востоке в течение недели местами будет и до -11 градусов.

Да и днем будет не летний мед, максимально лишь 0...+5 градусов. Чуть выше ожидается температура воздуха в западных областях, ночью около 0, днем +4...+10, на Закарпатье +7...+11 градусов,

– рассказала Наталья Диденко.

Антициклон пока удерживает сухую погоду, поэтому 16 ноября осадки маловероятны. В Киеве во вторник ожидается холодная сухая погода. Ближайшей ночью похолодает до -5 градусов, днем будет не выше +2...+3 градусов.

Прогноз погоды от Укргидрометцентра

На Западной Украине ночных морозов не будет. Но там столбики термометров уже будут показывать 0 градусов ночью и +4...+6 градусов днем. На Востоке будет значительно прохладнее – +1...+3 градуса днем и суровые -6...-8 ночью.

На Севере небо весь день будет затянуто облаками, но осадков не будет. Столбики термометров покажут +1...+3 градуса. На Юге будет немного теплее – +3...+5 градусов. Водителям стоит быть внимательными на дороге, ведь местами будет туман.

В Киеве утренние облака быстро исчезнут, и начиная с середины дня, погода будет ясной, без осадков. Температура воздуха составит +1...+3 градуса.

Погода в городах Украины 15 ноября

Ужгород – +9...+11

Львов – +4...+6

Ивано-Франковск – +4...+6

Тернополь – +3...+5

Черновцы – +4...+6

Хмельницкий – +3...+5

Луцк – +4...+6

Ровно – +3...+5

Житомир – +2...+4

Винница – +3...+5

Одесса – +3...+5

Николаев – +3...+5

Херсон – +4...+6

Симферополь – +5...+7

Кропивницкий – +2...+4

Черкассы – +1...+3

Чернигов – +1...+3

Сумы – +1...+3

Полтава – +1...+3

Днепр – +2...+4

Запорожье – +3...+5

Донецк – +2...+4

Луганск – +1...+3

Харьков – +1...+3

Киев – +1...+3



Погода в Украине 16 ноября / Данные Укргидрометцентра

Полный текст публикации Натальи Диденко:

В Украину заходит похолодание! Температура воздуха в ночные часы будет опускаться до -2...-8 градусов, на Востоке в течение недели местами до -8...-11 градусов. Да и днем будет не летний мед, максимально лишь 0...+5 градусов.

Чуть выше ожидается температура воздуха в западных областях, ночью около нуля, днем +4...+10, на Закарпатье +7...+11 градусов. Антициклон пока удерживает сухую погоду – 16 ноября осадки маловероятны.

В Киеве во вторник ожидается холодная сухая погода. Ближайшей ночью похолодает до -5 градусов, завтра днем будет не выше +2...+3 градусов.