Также ночью температура воздуха будет опускаться ниже нуля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 16 ноября

16 ноября в Украине будет облачно с прояснениями.

В большинстве областей будет сухо. Лишь на востоке и юго-востоке страны ночью местами прогнозируют небольшой мокрый снег и дождь.

На Закарпатье и Прикарпатье ночью и утром местами туман,

– добавляют синоптики.

Ветер в этот день будет северо-западный с переходом на юго-западный, скорость – 5 – 10 метров в секунду.

Ночью температура будет колебаться от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза, а в Крыму – 1 – 6 выше нуля.

Днем столбики термометров будут показывать 3 – 8 градусов тепла.

Какой будет погода в областных центрах

Киев +5...+7

Ужгород +3...+5

Львов +6...+8

Ивано-Франковск +5...+7

Тернополь +6...+8

Черновцы +6...+8

Хмельницкий +5...+7

Луцк +6...+8

Ровно +5...+7

Житомир +5...+7

Винница +5...+7

Одесса +7...+9

Николаев +7...+9

Херсон +6...+8

Симферополь +5...+7

Кропивницкий +5...+7

Черкассы +4...+6

Чернигов +5...+7

Сумы +5...+7

Полтава +4...+6

Днепр +4...+6

Запорожье +6...+8

Донецк +3...+5

Луганск +2...+4

Харьков +4...+6

Прогноз погоды в Украине на 16 ноября / Карта Укргидрометцентра