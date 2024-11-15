Також вночі температура повітря опускатиметься нижче нуля. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.
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Погода в Україні 16 листопада
16 листопада в Україні буде хмарно з проясненнями.
У більшості областях буде сухо. Лише на сході та південному сході країни вночі місцями прогнозують невеликий мокрий сніг та дощ.
На Закарпатті та Прикарпатті вночі та вранці подекуди туман,
– додають синоптики.
Вітер цього дня буде північно-західний з переходом на південно-західний, швидкість – 5 – 10 метрів за секунду.
Уночі температура коливатиметься від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу, а у Криму – 1 – 6 вище нуля.
Вдень стовпчики термометрів показуватимуть 3 – 8 градусів тепла.
Якою буде погода в обласних центрах
- Київ +5...+7
- Ужгород +3...+5
- Львів +6...+8
- Івано-Франківськ +5...+7
- Тернопіль +6...+8
- Чернівці +6...+8
- Хмельницький +5...+7
- Луцьк +6...+8
- Рівне +5...+7
- Житомир +5...+7
- Вінниця +5...+7
- Одеса +7...+9
- Миколаїв +7...+9
- Херсон +6...+8
- Сімферополь +5...+7
- Кропивницький +5...+7
- Черкаси +4...+6
- Чернігів +5...+7
- Суми +5...+7
- Полтава +4...+6
- Дніпро +4...+6
- Запоріжжя +6...+8
- Донецьк +3...+5
- Луганськ +2...+4
- Харків +4...+6
Прогноз погоди в Україні на 16 листопада / Карта Укргідрометцентру