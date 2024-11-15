Також вночі температура повітря опускатиметься нижче нуля. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 16 листопада

16 листопада в Україні буде хмарно з проясненнями.

У більшості областях буде сухо. Лише на сході та південному сході країни вночі місцями прогнозують невеликий мокрий сніг та дощ.

На Закарпатті та Прикарпатті вночі та вранці подекуди туман,

– додають синоптики.

Вітер цього дня буде північно-західний з переходом на південно-західний, швидкість – 5 – 10 метрів за секунду.

Уночі температура коливатиметься від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу, а у Криму – 1 – 6 вище нуля.

Вдень стовпчики термометрів показуватимуть 3 – 8 градусів тепла.

Якою буде погода в обласних центрах

Київ +5...+7

Ужгород +3...+5

Львів +6...+8

Івано-Франківськ +5...+7

Тернопіль +6...+8

Чернівці +6...+8

Хмельницький +5...+7

Луцьк +6...+8

Рівне +5...+7

Житомир +5...+7

Вінниця +5...+7

Одеса +7...+9

Миколаїв +7...+9

Херсон +6...+8

Сімферополь +5...+7

Кропивницький +5...+7

Черкаси +4...+6

Чернігів +5...+7

Суми +5...+7

Полтава +4...+6

Дніпро +4...+6

Запоріжжя +6...+8

Донецьк +3...+5

Луганськ +2...+4

Харків +4...+6

Прогноз погоди в Україні на 16 листопада / Карта Укргідрометцентру