Також вночі температура повітря опускатиметься нижче нуля. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 16 листопада

16 листопада в Україні буде хмарно з проясненнями.

У більшості областях буде сухо. Лише на сході та південному сході країни вночі місцями прогнозують невеликий мокрий сніг та дощ.

На Закарпатті та Прикарпатті вночі та вранці подекуди туман,
– додають синоптики.

Вітер цього дня буде північно-західний з переходом на південно-західний, швидкість – 5 – 10 метрів за секунду.

Уночі температура коливатиметься від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу, а у Криму – 1 – 6 вище нуля.

Вдень стовпчики термометрів показуватимуть 3 – 8 градусів тепла.

Якою буде погода в обласних центрах

  • Київ +5...+7
  • Ужгород +3...+5
  • Львів +6...+8
  • Івано-Франківськ +5...+7
  • Тернопіль +6...+8
  • Чернівці +6...+8
  • Хмельницький +5...+7
  • Луцьк +6...+8
  • Рівне +5...+7
  • Житомир +5...+7
  • Вінниця +5...+7
  • Одеса +7...+9
  • Миколаїв +7...+9
  • Херсон +6...+8
  • Сімферополь +5...+7
  • Кропивницький +5...+7
  • Черкаси +4...+6
  • Чернігів +5...+7
  • Суми +5...+7
  • Полтава +4...+6
  • Дніпро +4...+6
  • Запоріжжя +6...+8
  • Донецьк +3...+5
  • Луганськ +2...+4
  • Харків +4...+6

Прогноз погоди в Україні на 16 листопада / Карта Укргідрометцентру