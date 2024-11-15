Та чи утвориться в листопаді вже сталий сніговий покрив – в інтерв'ю 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Дивіться також Коли в Україні знову потепліє: синоптикиня назвала дату

Сніг в Україні

Наталія Птуха розповідала, що 14 – 15 листопада в більшості областей, крім Півдня, йтиме мокрий сніг. Втім, сильні опади не очікуються.

Станом ранок 13 листопада максимальна висока снігового покриву по території України сягала до 4 сантиметрів. Цими днями сніговий покрив утворювався переважно в деяких західних областях, також частково на Житомирщині та Вінниччині.

Але цей сніговий покрив, звичайно, не тривалий. Тому що температурні показники на вихідних підвищаться. Відповідно швиденько все розтане,

– наголосила синоптикиня.

До речі, у суботу в Україні вже без опадів. Ці атмосферні фронти, які зараз спричиняють таку ситуацію зі снігом, відійдуть. І декілька днів знову буде без опадів.

"Принаймні до понеділка буде отримуватися більш спокійна ситуація", – зазначила Птуха.

Дивіться також Чарівний гірський світанок: у ДСНС показали морозний ранок на горі Піп Іван

Зверніть увагу! Повне інтерв'ю з синоптикинею Наталією Птухою про те, чи буде цього року рання зима, і чи чекати сильних морозів у листопаді, – вже незабаром читайте на сайті 24 Каналу.

Дізнайтеся також Якою буде зима в Україні: тепла чи з морозами до -30 градусів

Прогноз погоди на три доби