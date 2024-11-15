Та чи утвориться в листопаді вже сталий сніговий покрив – в інтерв'ю 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.
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Сніг в Україні
Наталія Птуха розповідала, що 14 – 15 листопада в більшості областей, крім Півдня, йтиме мокрий сніг. Втім, сильні опади не очікуються.
Станом ранок 13 листопада максимальна висока снігового покриву по території України сягала до 4 сантиметрів. Цими днями сніговий покрив утворювався переважно в деяких західних областях, також частково на Житомирщині та Вінниччині.
Але цей сніговий покрив, звичайно, не тривалий. Тому що температурні показники на вихідних підвищаться. Відповідно швиденько все розтане,
– наголосила синоптикиня.
До речі, у суботу в Україні вже без опадів. Ці атмосферні фронти, які зараз спричиняють таку ситуацію зі снігом, відійдуть. І декілька днів знову буде без опадів.
"Принаймні до понеділка буде отримуватися більш спокійна ситуація", – зазначила Птуха.
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Зверніть увагу! Повне інтерв'ю з синоптикинею Наталією Птухою про те, чи буде цього року рання зима, і чи чекати сильних морозів у листопаді, – вже незабаром читайте на сайті 24 Каналу.
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Прогноз погоди на три доби
- В Укргідрометцентрі оприлюднили прогноз на три доби, зокрема, 15 – 17 листопада.
- Синоптики зазначили, 15 листопада невеликий мокрий сніг і дощ. Також на дорогах країни, крім Півдня, подекуди ожеледиця.
- Температура повітря вночі +3 – -2 градуси, у Карпатах і на Закарпатті 0 – -6 градусів. Вдень 15 листопада 0 – +5 градусів, на Півдні до +9.
- Далі, 16 – 17 листопада, в Україні +4 – +11 градусів.
- Вітер переважно західний, 5 – 12 метрів на секунду.