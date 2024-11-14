Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Коли буде потепління

Синоптикиня зауважила, якщо говорити про найближчі дні, вночі у нас від +4 до -2 градусів, вдень 0 – +5. На Півдні, звичайно, тепліше, зокрема, в денні години +3 – +9, у Криму навіть до +12 градусів.

І ось такі +3 – +9, навіть до +10 очікуємо, що принаймні на вихідні будуть у більшості регіонів України. Тобто знову повертається плюсова температура, як вдень, так і в нічні години. Це в суботу й неділю (16 й 17 листопада, – 24 Канал), а далі будемо уточнювати,

– сказала Наталія Птуха.

Водночас зазначила, вище ніж +15 градусів не очікується. У південній частині до +13 ще може бути. Таку температуру повітря прогнозують на 16 – 18 листопада.

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Коли припиняться опади

Також експертка розповідала, що 14 – 15 листопада у більшості областей буде невеликий мокрий сніг. На Півдні переважно опади рідкої фази, тобто дощ.

До речі, сильні опади поки не очікуються. Ба більше, уже в суботу в Україні без опадів.

"Тобто ці атмосферні фронти, які зараз спричиняють таку ситуацію зі снігом, нагадуванням про зимовий період, вже відійдуть. І декілька днів знову буде без опадів, принаймні до понеділка буде отримуватися більш спокійна ситуація", – зазначила Наталія Птуха.

Зверніть увагу! Повне інтерв'ю з синоптикинею про прогнози на листопад, зокрема, чи будуть сильні морози й рання зима, – уже незабаром читайте на сайті 24 Каналу.

Чи буде в Україні тепла зима

Протягом останніх років в Україні спостерігається тенденція до суттєвого підвищення температури повітря взимку. Про це в інтерв'ю 24 Каналу раніше розповіла Віра Балабух.

Метеорологиня зазначила, за останні 30 років зима стала теплішою в Україні майже на 1,5 градуса порівняно з 70 – 80 роками минулого століття. Дуже ймовірно, що такі тенденції збережуться і цього року.

За словами Балабух, ця зима очікується теплою. Середня за сезон температура повітря може бути на 2 градуси вищою за норму. Втім, різкі зниження і вторгнення арктичного холоду також можливі.