Коли припиняться опади, в інтерв'ю 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Дивіться також Україна зустрічає перший сніг: гарні фото та відео

Коли припиняться дощі, сніг

Експертка зазначила, що в наступні дві доби, у більшості областей, мокрий сніг.

Опади переважно будуть рідкої фази, якщо говорити про Південь. Захід, Північ і Центр – якраз-таки у вигляді мокрого снігу,

– сказала Наталія Птуха.

Водночас наголосила, сильні опади не очікуються. Йдеться про невеликий мокрий сніг.

У суботу в Україні вже без опадів. Тобто ці атмосферні фронти, які зараз спричиняють таку ситуацію зі снігом, нагадуванням про зимовий період, вже відійдуть. І кілька днів знову буде без опадів,

– зазначила синоптикиня.

Додала, принаймні до понеділка буде отримуватися більш спокійна ситуація.

Дізнайтеся вже зараз Якою буде зима в Україні: тепла чи з морозами до -30 градусів

Зверніть увагу! Повне інтерв'ю з Наталією Птухою, – коли знову потеплішає, якою буде погода наступного тижня, чи вдарять сильні морози вже в листопаді, і чи чекати ранньої зими в Україні цього року, – вже незабаром читайте на сайті 24 Каналу.

Дивіться також "По-зимовому": в Карпатах ударив мороз -9, Піп Іван у снігу

Прогноз погоди на три доби