Коли припиняться опади, в інтерв'ю 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.
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Коли припиняться дощі, сніг
Експертка зазначила, що в наступні дві доби, у більшості областей, мокрий сніг.
Опади переважно будуть рідкої фази, якщо говорити про Південь. Захід, Північ і Центр – якраз-таки у вигляді мокрого снігу,
– сказала Наталія Птуха.
Водночас наголосила, сильні опади не очікуються. Йдеться про невеликий мокрий сніг.
У суботу в Україні вже без опадів. Тобто ці атмосферні фронти, які зараз спричиняють таку ситуацію зі снігом, нагадуванням про зимовий період, вже відійдуть. І кілька днів знову буде без опадів,
– зазначила синоптикиня.
Додала, принаймні до понеділка буде отримуватися більш спокійна ситуація.
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Прогноз погоди на три доби
- Додамо, Укргідрометцентр зробив детальний прогноз погоди на три доби. Зокрема, 14 – 16 листопада.
- Синоптики попередили, що у четвер, 14 листопада, у західних областях на дорогах подекуди ожеледиця, у південних – вночі та вранці місцями туман.
- Вітер буде переважно західний, 3 – 10 метрів на секунду.
- Температура повітря вночі від +4 до -2 градусів, вдень 0 – +5. На Півдні, 16 листопада в Україні +3 – +9 градусів. В окупованому Криму 14 листопада ще до +12 градусів.
- У Карпатах 14 – 15 листопада невеликий сніг, 16 листопада без опадів. Температура повітря вночі та вдень 0 – -6 градусів.