24 Канал зібрав найкращі відео та коментарі щодо снігу в Україні 13 листопада. Власне, він пішов "за графіком" – синоптики прогнозували опади на Заході. Але якщо, наприклад, на Львівщині вже сніжило, то для інших областей зимова казка тільки починається.

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Де сніжить в Україні сьогодні

Перший сніг випав на Франківщині. Радіти ще рано, бо крім вологості та бруду він нічого не принесе,

– пише один з івано-франківських пабліків.

Журналісти 24 Каналу також побачили сніг – у Надвірній Івано-Франківської області.



На Івано-Франківщині сніг / Фото 24 Канал

Сніг на Заході України: дивіться відео 24 Каналу

Часом його зовсім мало.

Та подекуди можна краще роздивитися.

Львівські пабліки повідомляли, що зранку всупереч забороні на Високий Замок поїхала вантажівка, яка не справилася із підйомом та почала розвертатися. Відтак на ділянці утворився затор.



Поліція попереджає водіїв, щоб були обережними / Фото Патрульна поліція Львівщини

На горі піп Іван традиційно холодно. Сьогодні там ударив мороз -9 градусів.

Піп Іван під снігом, як завжди, неперевершений / Фото ДСНС Івано-Франківської області

Загалом на Закарпатті снігу найбільше.

Сніг на Закарпатті сьогодні / Фото місцевих телеграм-каналів

На Рівненщині також сніжить.

Утім, милуючись гарними фото, не забуваймо про ціну свого спокою.

В окопах холодно, тож бійці потребують більше нашої допомоги.