24 Канал собрал лучшие видео и комментарии относительно снега в Украине 13 ноября. Собственно, он пошел "по графику" – синоптики прогнозировали осадки на Западе. Но если, например, на Львовщине уже снежило, то для других областей зимняя сказка только начинается.

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Где снежит в Украине сегодня

Первый снег выпал на Франковщине. Радоваться еще рано, потому что кроме влажности и грязи он ничего не принесет,

– пишет один из ивано-франковских пабликов.

Журналисты 24 Канала также увидели снег – в Надворной Ивано-Франковской области.



На Ивано-Франковщине снег / Фото 24 Канал

Снег на Западе Украины: смотрите видео 24 Канала

Иногда его совсем мало.

Но кое-где можно лучше рассмотреть.

Львовские паблики сообщали, что утром вопреки запрету на Высокий Замок поехал грузовик, который не справился с подъемом и начал разворачиваться. Поэтому на участке образовалась пробка.



Полиция предупреждает водителей, чтобы были осторожными / Фото Патрульная полиция Львовщины

На горе поп Иван традиционно холодно. Сегодня там ударил мороз -9 градусов.

Поп Иван под снегом, как всегда, непревзойденный / Фото ГСЧС Ивано-Франковской области

В целом на Закарпатье снега больше всего.

Снег на Закарпатье сегодня / Фото местных телеграм-каналов

На Ровенщине также снежит.

Впрочем, любуясь красивыми фото, не забывайте о цене своего спокойствия.

В окопах холодно, поэтому бойцы нуждаются в большем количестве нашей помощи.