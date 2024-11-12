Синоптики объявили в ряде областей I уровень опасности. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр. В скором времени прогнозируют значительные осадки.
Смотрите также Ржавчина больше не страшна: как ухаживать за авто осенью и зимой, чтобы не влететь на деньги
Прогноз погоды в Украине на 13 ноября
Будет облачно. В западных, Житомирской и Винницкой областях ждем осадки преимущественно в виде мокрого снега; на дорогах гололедица, на Закарпатье и в Карпатах гололед. Ветер западный, 5 – 10 метров в секунду. Температура в течение суток от -2 до +3, в Карпатах 0...-5.
На остальной территории ночью без осадков, днем в большинстве областей небольшой дождь. Ветер преимущественно юго-восточный, 5 – 10 метров на секунду. Температура ночью от +3 до -2, днем +1...+6, на юге страны ночью 0...+5, днем +4...+9.
Прогноз погоды на 13 ноября в Киеве и в столичном регионе
Облачно. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер преимущественно юго-восточный, 5 – 10 метров на секунду.
Температура ночью от +3 до -2, днем +1...+6; в Киеве ночью 0...+2, днем около +5.
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине
13 ноября в западных, Житомирской и Винницкой областях на дорогах гололедица (местами образование снежного покрова), на Закарпатье и в Карпатах гололед (I уровень опасности, желтый).
Гололедица и гололед в Украине 13 ноября / Укргидрометцентр
Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц,
– напомнили синоптики.
Будьте внимательны и осторожны, выезжайте заранее и не спешите на дороге!
Погода в областных центрах
- Киев +4...+6
- Ужгород 0...+2
- Львов 0...+2
- Ивано-Франковск 0...+2
- Тернополь 0...+2
- Черновцы 0...+2
- Хмельницкий 0...+2
- Луцк 0...+2
- Ровно 0...+2
- Житомир 0...+2
- Винница +2...+4
- Одесса +7...+9
- Николаев +5...+7
- Херсон +6...+8
- Симферополь +8...+10
- Кропивницкий +4...+6
- Черкассы +4...+6
- Чернигов +3...+5
- Сумы +2...+4
- Полтава +3...+5
- Днепр +5...+7
- Запорожье +5...+7
- Донецк +4...+6
- Луганск +4...+6
- Харьков +3...+5
Прогноз погоды в Украине на 13 ноября / Укргидрометцентр