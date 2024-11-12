Синоптики объявили в ряде областей I уровень опасности. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр. В скором времени прогнозируют значительные осадки.

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Прогноз погоды в Украине на 13 ноября

Будет облачно. В западных, Житомирской и Винницкой областях ждем осадки преимущественно в виде мокрого снега; на дорогах гололедица, на Закарпатье и в Карпатах гололед. Ветер западный, 5 – 10 метров в секунду. Температура в течение суток от -2 до +3, в Карпатах 0...-5.

На остальной территории ночью без осадков, днем в большинстве областей небольшой дождь. Ветер преимущественно юго-восточный, 5 – 10 метров на секунду. Температура ночью от +3 до -2, днем +1...+6, на юге страны ночью 0...+5, днем +4...+9.

Прогноз погоды на 13 ноября в Киеве и в столичном регионе

Облачно. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер преимущественно юго-восточный, 5 – 10 метров на секунду.

Температура ночью от +3 до -2, днем +1...+6; в Киеве ночью 0...+2, днем около +5.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине

13 ноября в западных, Житомирской и Винницкой областях на дорогах гололедица (местами образование снежного покрова), на Закарпатье и в Карпатах гололед (I уровень опасности, желтый).

Гололедица и гололед в Украине 13 ноября / Укргидрометцентр

Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц,

– напомнили синоптики.

Будьте внимательны и осторожны, выезжайте заранее и не спешите на дороге!

Погода в областных центрах

Киев +4...+6

Ужгород 0...+2

Львов 0...+2

Ивано-Франковск 0...+2

Тернополь 0...+2

Черновцы 0...+2

Хмельницкий 0...+2

Луцк 0...+2

Ровно 0...+2

Житомир 0...+2

Винница +2...+4

Одесса +7...+9

Николаев +5...+7

Херсон +6...+8

Симферополь +8...+10

Кропивницкий +4...+6

Черкассы +4...+6

Чернигов +3...+5

Сумы +2...+4

Полтава +3...+5

Днепр +5...+7

Запорожье +5...+7

Донецк +4...+6

Луганск +4...+6

Харьков +3...+5

Прогноз погоды в Украине на 13 ноября / Укргидрометцентр