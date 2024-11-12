Синоптики оголосили в низці областей I рівень небезпечності. Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр. Незабаром прогнозують значні опади.

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Прогноз погоди в Україні на 13 листопада

Буде хмарно. В західних, Житомирській та Вінницькій областях чекаємо на опади переважно в вигляді мокрого снігу; на дорогах ожеледиця, на Закарпатті та в Карпатах ожеледь. Вітер західний, 5 – 10 метрів на секунду. Температура протягом доби від -2 до +3, в Карпатах 0...-5.

На решті території вночі без опадів, вдень в більшості областей невеликий дощ. Вітер переважно південно-східний, 5 – 10 метрів на секунду. Температура вночі від +3 до -2, вдень +1...+6, на півдні країни вночі 0...+5, вдень +4...+9.

Прогноз погоди на 13 листопада у Києві та в столичному регіоні

Хмарно. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер переважно південно-східний, 5 – 10 метрів на секунду.

Температура вночі від +3 до -2, вдень +1...+6; у Києві вночі 0...+2, вдень близько +5.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні

13 листопада в західних, Житомирській та Вінницькій областях на дорогах ожеледиця (місцями утворення снігового покриву), на Закарпатті та в Карпатах ожеледь (I рівень небезпечності, жовтий).

Ожеледиця та ожеледь в Україні 13 листопада / Укргідрометцентр

Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць,

– нагадали синоптики.

Будьте уважні та обережні, виїздіть заздалегідь і не поспішайте на дорозі!

Погода в обласних центрах

Київ +4...+6

Ужгород 0...+2

Львів 0...+2

Івано-Франківськ 0...+2

Тернопіль 0...+2

Чернівці 0...+2

Хмельницький 0...+2

Луцьк 0...+2

Рівне 0...+2

Житомир 0...+2

Вінниця +2...+4

Одеса +7...+9

Миколаїв +5...+7

Херсон +6...+8

Сімферополь +8...+10

Кропивницький +4...+6

Черкаси +4...+6

Чернігів +3...+5

Суми +2...+4

Полтава +3...+5

Дніпро +5...+7

Запоріжжя +5...+7

Донецьк +4...+6

Луганськ +4...+6

Харків +3...+5

Прогноз погоди в Україні на 13 листопада / Укргідрометцентр