Про це повідомляє 24 Канал з посилання на прогноз синоптика Ігоря Кібальчича на Meteoprog.ua.

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Дощі в Україні

Кібальчич прогнозував, що в першій половині тижня погода формуватиметься під впливом антициклону. Тож істотних опадів не буде. Втім, з четверга атмосферний тиск почне помітно знижуватися. Активізуються атмосферні фронтальні розділи з півдня та північного заходу.

Вони принесуть у більшість регіонів країни дощі, на Заході, Півночі та Сході з мокрим снігом. У Криму та Приазов'ї пройдуть місцями значні опади,

– зазначив метеоролог.

Також розповів, що упродовж цього тижня в Україні можуть спостерігатися тумани. В окремих регіонах вони призведуть до погіршення дальності видимості до 200 – 500 метрів.

За прогнозом Кібальчича, у середу, 13 листопада, вночі в Одеській області, вдень подекуди в Кіровоградській та Черкаській пройдуть невеликі, місцями помірні дощі.

Вночі четверга у Криму, вранці та вдень у Херсонській, Запорізькій і Дніпропетровській областях очікуються дощі. На решті території України без істотних опадів.

Далі, у п'ятницю, 15 листопада, вночі на Південному Сході та у Криму помірні, подекуди значні дощі. Тим часом у північних і західних регіонах невеликі дощі з мокрим снігом. До речі, вдень вони будуть вже у більшості областей. У Карпатах – помірний сніг.

У суботу, 16 листопада, вночі у Криму помірні дощі. у північних та східних областях невеликий дощ і мокрий сніг. У неділю в Україні суттєві опади вже не передбачаються.