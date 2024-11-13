У середу, 13 листопада, в західних, Житомирській і Вінницькій областях очікуються опади переважно у вигляді мокрого снігу. Про це пише 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода

На дорогах синоптики прогнозують ожеледицю, тому водіям важливо бути особливо обережним. Вітер буде західний, 5 – 10 метрів за секунду. Температура протягом доби від -2 градусів до +3 градусів, у Карпатах 0...-5 градусів. На решті території вночі без опадів, вдень у більшості регіонів пройде невеликий дощ.

Вітер переважно південно-східний, 5 – 10 метрів за секунду. Температура вночі від +3 градусів до -2, вдень +1...+6 градусів тепла, на півдні країни вночі 0...+5 градусів тепла, вдень +4...+9 градусів.

У Києві вночі опадів не прогнозують, проте вдень може пройти невеликий дощ. Вітер переважно південно-східний, 5 – 10 метрів за секунду. Температура вночі 0...+2 градуси, вдень близько +5 градусів.

Яка погода буде 14 листопада

У четвер, 14 листопада, в Україні очікується невеликий дощ, окрім південної частини, з мокрим снігом. Вдень на Закарпатті та Прикарпатті обійдеться без опадів.

Вітер південно-західний із переходом у північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду. Температура вночі від +3 градусів до -2, вдень +1...+6 градусів. На півдні країни температура коливатиметься вночі +1...+6 градусів, вдень +4...+9 градусів, у Криму до +12 градусів.

У Карпатах пройде невеликий сніг. Натомість вдень без опадів. Температура вночі -1...-6° градусів, вдень близько 0 градусів.

У Києві прогнозують невеликий дощ і мокрий сніг, вітер південно-західний із переходом у північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду. Температура вночі 0...+2 градуси, вдень +3...+5 градусів.