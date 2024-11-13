Та чи буде різке похолодання вже найближчими днями, повідомляє 24 Канал.
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Морози в Україні
В Укргідрометцентрі писали, що в наступні дві доби в Україні часом очікується невеликий дощ, подекуди, крім Півдня, з мокрим снігом.
Температура повітря вночі +3 – -2 градуси, вдень +1 – +6. Тим часом на Півдні вночі ще +1 – +7, вдень +4 – +9 градусів, у Криму – до +12.
Традиційно найпрохолодніше в Карпатах. Синоптики прогнозували невеликий сніг, лише вдень 14 листопада без опадів. Температура вночі -1 – -6 градусів, вдень ще близько 0.
Зауважимо, що за орієнтовним прогнозом на картах, щонайменше до 17 листопада різке похолодання в Україні поки не очікується. Навіть -5 (окрім високогір'я Карпат), ймовірно, ще не буде.
Прогноз погоди на 13 – 17 листопада / Скриншоти з Укргідрометцентру
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Чи будуть взимку морози -30 градусів
- Раніше в інтерв'ю 24 Каналу метеорологиня Віра Балабух розповідала, очікується, що зима 2024 – 2025 в Україні буде теплою. Так, середня за сезон температура повітря може навіть перевищити норму на 2 градуси.
- Цікаво, що протягом останніх років в Україні спостерігається тенденція до суттєвого підвищення температури повітря взимку. За останні 30 років зима стала теплішою майже на 1,5 градуса, порівняно з 70 – 80 роками минулого століття.
- За словами Віри Балабух, дуже ймовірно, що ці тенденції збережуться і цього року. Втім, попри те, що температура повітря взимку очікується вищою за норму, різкі зниження та вторгнення арктичного холоду все ж можливі.
- До речі, найнижча температура повітря взимку у нас зазвичай спостерігається на Сході та високогір'ї Карпат.
- "Ймовірно, що й цей рік не буде винятком. Але спрогнозувати зараз, чи будуть у цьому регіоні 30-градусні морози й де, – неможливо. Поки що ми бачимо, що в цьому році для Сходу країни характерна аномально висока температура повітря", – зазначила метеорологиня.