Та чи буде різке похолодання вже найближчими днями, повідомляє 24 Канал.

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Морози в Україні

В Укргідрометцентрі писали, що в наступні дві доби в Україні часом очікується невеликий дощ, подекуди, крім Півдня, з мокрим снігом.

Температура повітря вночі +3 – -2 градуси, вдень +1 – +6. Тим часом на Півдні вночі ще +1 – +7, вдень +4 – +9 градусів, у Криму – до +12.

Традиційно найпрохолодніше в Карпатах. Синоптики прогнозували невеликий сніг, лише вдень 14 листопада без опадів. Температура вночі -1 – -6 градусів, вдень ще близько 0.

Зауважимо, що за орієнтовним прогнозом на картах, щонайменше до 17 листопада різке похолодання в Україні поки не очікується. Навіть -5 (окрім високогір'я Карпат), ймовірно, ще не буде.

Прогноз погоди на 13 – 17 листопада / Скриншоти з Укргідрометцентру

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