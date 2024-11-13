Но будет ли резкое похолодание уже в ближайшие дни, сообщает 24 Канал.
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Морозы в Украине
В Укргидрометцентре писали, что в следующие двое суток в Украине временами ожидается небольшой дождь, местами, кроме Юга, с мокрым снегом.
Температура воздуха ночью +3 – -2 градуса, днем +1 – +6. Тем временем на Юге ночью еще +1 – +7, днем +4 – +9 градусов, в Крыму – до +12.
Традиционно прохладнее всего в Карпатах. Синоптики прогнозировали небольшой снег, только днем 14 ноября без осадков. Температура ночью -1 – -6 градусов, днем еще около 0.
Заметим, что по ориентировочному прогнозу на картах, по меньшей мере до 17 ноября резкое похолодание в Украине пока не ожидается. Даже -5 (кроме высокогорья Карпат), вероятно, еще не будет.
Прогноз погоды на 13 – 17 ноября / Скриншоты из Укргидрометцентра
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Будут ли зимой морозы -30 градусов зимой
- Ранее в интервью 24 Каналу метеоролог Вера Балабух рассказывала, ожидается, что зима 2024 – 2025 в Украине будет теплой. Так, средняя за сезон температура воздуха может даже превысить норму на 2 градуса.
- Интересно, что в течение последних лет в Украине наблюдается тенденция к существенному повышению температуры воздуха зимой. За последние 30 лет зима стала теплее почти на 1,5 градуса, по сравнению с 70 – 80 годами прошлого века.
- По словам Веры Балабух, очень вероятно, что эти тенденции сохранятся и в этом году. Впрочем, несмотря на то, что температура воздуха зимой ожидается выше нормы, резкие снижения и вторжение арктического холода все же возможны.
- Кстати, самая низкая температура воздуха зимой у нас обычно наблюдается на Востоке и высокогорье Карпат.
- "Вероятно, что и этот год не будет исключением. Но спрогнозировать сейчас, будут ли в этом регионе 30-градусные морозы и где, – невозможно. Пока мы видим, что в этом году для Востока страны характерна аномально высокая температура воздуха", – отметила метеоролог.