Но будет ли резкое похолодание уже в ближайшие дни, сообщает 24 Канал.

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Морозы в Украине

В Укргидрометцентре писали, что в следующие двое суток в Украине временами ожидается небольшой дождь, местами, кроме Юга, с мокрым снегом.

Температура воздуха ночью +3 – -2 градуса, днем +1 – +6. Тем временем на Юге ночью еще +1 – +7, днем +4 – +9 градусов, в Крыму – до +12.

Традиционно прохладнее всего в Карпатах. Синоптики прогнозировали небольшой снег, только днем 14 ноября без осадков. Температура ночью -1 – -6 градусов, днем еще около 0.

Заметим, что по ориентировочному прогнозу на картах, по меньшей мере до 17 ноября резкое похолодание в Украине пока не ожидается. Даже -5 (кроме высокогорья Карпат), вероятно, еще не будет.

Прогноз погоды на 13 – 17 ноября / Скриншоты из Укргидрометцентра

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Будут ли зимой морозы -30 градусов зимой