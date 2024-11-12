Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Зверніть увагу Взимку можливі різкі зниження температури і вторгнення арктичного холоду, – метеорологиня
Сніг в Україні
Синоптики зазначали, що 12 листопада в західних, Житомирській і Вінницькій областях опади будуть переважно у вигляді мокрого снігу. Також попереджали, на дорогах ожеледиця, на Закарпатті та в Карпатах – ожеледь.
Температура протягом доби від -3 до +3 градусів. Тим часом на решті території України вночі без опадів, вдень у більшості областей невеликий дощ. Вночі +3 – -2 градуси, вдень +1 – +6. Однак, на Півдні 0 – +5 і +4 – +9 відповідно.
У наступні дві доби часом невеликий дощ, місцями, крім Півдня, з мокрим снігом,
– прогнозували в Укргідрометцентрі.
Також зазначили, температура вночі +2 – -2 градуси, вдень +1 – +6. На Півдні +1 – +7 та +3 – +9 відповідно, у Криму ще до +12 градусів.
У Карпатах буде невеликий сніг. Тільки вдень 14 листопада без опадів. Температура вночі -1 – -6 градусів, вдень близько 0.
Вітер в Україні південно-східний з переходом на північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду.
Якою буде зима в Україні
- На це питання раніше в інтерв'ю 24 Каналу відповіла завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС.
- Так, Віра Балабух зазначила, очікується, що ця зима буде теплою. Середня за сезон температура повітря може на 2 градуси перевищувати норму.
- До речі, упродовж останніх років в Україні відмічається тенденція до суттєвого підвищення температури повітря взимку.
- "За останні 30 років вона стала теплішою в Україні майже на 1,5 градуса порівняно з 70 – 80 роками минулого століття. То ж дуже ймовірно, що ці тенденції збережуться і цього року", – сказала Віра Балабух.
- Водночас експертка наголосила, різкі зниження температури і вторгнення арктичного холоду також можливі.