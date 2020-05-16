Прогноз погоды на 17 мая: в Украине снова дожди и похолодает
Погода в Украине в воскресенье, 17 мая будет прохладной и преимущественно дождевой. Только в восточных областях и Крыму ожидается солнечный день.
Теплее всего будет на Юге Украины, в частности в Одесской, Николаевской, Запорожской областях и в Крыму. Там столбики термометра поднимут до +18 ... +20 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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В то же время на остальной территории Украины температура воздуха будет колебаться от +15 до +17 градусов.
От Испании через север Италии, Хорватию, в Украину вытянулась влажная полоса,
– предупредила на своей фейсбук-странице украинский синоптик Наталья Диденко.
В Киеве воскресенье будет дождливой. Ночью +6 ... +8 градусов, днем около +16 ... +18 градусов. Ветер западный, умеренный.
Прогноз погоды на воскресенье, 17 мая, в городах Украины:
Ужгород – +15…+17
Львов – +15…+17
Ивано-Франковск – +15…+17
Тернополь – +15…+17
Черновцы – +15…+17
Хмельницкий – +15…+17
Луцк – +15…+17
Ровно – +15…+17
Житомир – +15…+17
Винница – +15…+17
Одесса – +18…+20
Николаев – +18…+20
Херсон – +18…+20
Симферополь – +18…+20
Кропивницкий – +15…+17
Черкассы – +15…+17
Чернигов – +15…+17
Сумы – +15…+17
Полтава – +15…+17
Днепро – +15…+17
Запорожье – +18…+20
Донецк – +15...+17
Луганск – +15...+17
Харьков – +15...+17
Киев – +16…+18