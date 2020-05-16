Прогноз погоды на 17 мая: в Украине снова дожди и похолодает

Погода в Украине в воскресенье, 17 мая будет прохладной и преимущественно дождевой. Только в восточных областях и Крыму ожидается солнечный день.

Теплее всего будет на Юге Украины, в частности в Одесской, Николаевской, Запорожской областях и в Крыму. Там столбики термометра поднимут до +18 ... +20 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В то же время на остальной территории Украины температура воздуха будет колебаться от +15 до +17 градусов.

От Испании через север Италии, Хорватию, в Украину вытянулась влажная полоса,

– предупредила на своей фейсбук-странице украинский синоптик Наталья Диденко.

В Киеве воскресенье будет дождливой. Ночью +6 ... +8 градусов, днем ​​около +16 ... +18 градусов. Ветер западный, умеренный.

Прогноз погоды на воскресенье, 17 мая, в городах Украины:

Ужгород – +15…+17

Львов – +15…+17

Ивано-Франковск – +15…+17

Тернополь – +15…+17

Черновцы – +15…+17

Хмельницкий – +15…+17

Луцк – +15…+17

Ровно – +15…+17

Житомир – +15…+17

Винница – +15…+17

Одесса – +18…+20

Николаев – +18…+20

Херсон – +18…+20

Симферополь – +18…+20

Кропивницкий – +15…+17

Черкассы – +15…+17

Чернигов – +15…+17

Сумы – +15…+17

Полтава – +15…+17

Днепро – +15…+17

Запорожье – +18…+20

Донецк – +15...+17

Луганск – +15...+17

Харьков – +15...+17

Киев – +16…+18

Прогноз погоды на воскресенье, 17 мая, от Укргидрометцентра