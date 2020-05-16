Прогноз погоди на 17 травня: в Україні знову дощитиме і похолодає

Погода в Україні у неділю, 17 травня буде прохолодною і переважно дощовою. Лише в східних областях і Криму очікується сонячний день.

Найтепліше буде на Півдні України, зокрема на Одещині, Миколаївщині, Запоріжжі та в Криму. Там стовпчики термометра піднімуть до +18...+20 градусів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Водночас на решті території України температура повітря коливатиметься від +15 до +17 градусів.

Від Іспанії через північ Італії, Хорватію, до України витягнулася волога смуга,

– попередила українська синоптикиня Наталка Діденко.

У Києві неділя буде дощовою. Вночі +6...+8 градусів, вдень близько +16...+18 градусів. Вітер західний, помірний.

Прогноз погоди на неділю, 17 травня, у містах України:

Ужгород – +15…+17

Львів – +15…+17

Івано-Франківськ – +15…+17

Тернопіль – +15…+17

Чернівці – +15…+17

Хмельницький – +15…+17

Луцьк – +15…+17

Рівне – +15…+17

Житомир – +15…+17

Вінниця – +15…+17

Одеса – +18…+20

Миколаїв – +18…+20

Херсон – +18…+20

Сімферополь – +18…+20

Кропивницький – +15…+17

Черкаси – +15…+17

Чернігів – +15…+17

Суми – +15…+17

Полтава – +15…+17

Дніпро – +15…+17

Запоріжжя – +18…+20

Донецьк – +15...+17

Луганськ – +15...+17

Харків – +15...+17

Київ – +16…+18

Прогноз погоди на неділю, 17 травня, від Укргідрометцентру