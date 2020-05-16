Прогноз погоди на 17 травня: в Україні знову дощитиме і похолодає
Погода в Україні у неділю, 17 травня буде прохолодною і переважно дощовою. Лише в східних областях і Криму очікується сонячний день.
Найтепліше буде на Півдні України, зокрема на Одещині, Миколаївщині, Запоріжжі та в Криму. Там стовпчики термометра піднімуть до +18...+20 градусів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
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Водночас на решті території України температура повітря коливатиметься від +15 до +17 градусів.
Від Іспанії через північ Італії, Хорватію, до України витягнулася волога смуга,
– попередила українська синоптикиня Наталка Діденко.
У Києві неділя буде дощовою. Вночі +6...+8 градусів, вдень близько +16...+18 градусів. Вітер західний, помірний.
Прогноз погоди на неділю, 17 травня, у містах України:
Ужгород – +15…+17
Львів – +15…+17
Івано-Франківськ – +15…+17
Тернопіль – +15…+17
Чернівці – +15…+17
Хмельницький – +15…+17
Луцьк – +15…+17
Рівне – +15…+17
Житомир – +15…+17
Вінниця – +15…+17
Одеса – +18…+20
Миколаїв – +18…+20
Херсон – +18…+20
Сімферополь – +18…+20
Кропивницький – +15…+17
Черкаси – +15…+17
Чернігів – +15…+17
Суми – +15…+17
Полтава – +15…+17
Дніпро – +15…+17
Запоріжжя – +18…+20
Донецьк – +15...+17
Луганськ – +15...+17
Харків – +15...+17
Київ – +16…+18