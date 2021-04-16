Прогноз погоды на 17 апреля: мокрый снег и дождь
Погода в Украине, 17 апреля, будет солнечной на юге и одновременно дождевой на севере. Максимальная температура воздуха составит +14 градусов, а минимальная – +8.
Погода в Украины 17 апреля
Погода в субботу будет разной для регионов Украины. Так, жители востока смогут порадоваться солнцу и температуре воздуха +11 ... +16 градусов. В то же время на севере людям стоит носить с собой зонт.
Интересно Когда в Украину придет потепление: весенний прогноз
Холоднее всего будет на Львовщине – столбики термометров опустятся до +8 ... +10 градусов. Кроме того, синоптики предупреждают про мокрый снег.
В юго-западных областях обещают солнце и +10 ... +12 градусов. Только на Винниччине воздух будет холодным – +8 ... +10 градусов.
В северных и крайних восточных областях тоже будет падать дождь и мокрый снег. Однако температура воздуха будет теплой – +12 ... +14 градусов.
В Киеве 17 апреля также пройдет дождь. Столбики термометров будут на уровне +9 ... +11 градусов.
В то же время синоптик Наталья Диденко утверждает, что на западе и севере температура может местами опустится до +4 ... +9 градусов.
Прогноз погоды в городах Украины
Ужгород – +10...+12
Львов – +8...+10
Ивано-Франковск – +10...+12
Тернополь – +8...+10
Черновцы – +11...+13
Хмельницкий – +8...+10
Луцк – +10...+12
Ровно – +9...+11
Житомир – +9...+11
Винница – +8...+10
Одесса – +11...+13
Николаев – +14...+16
Херсон – +10...+12
Симферополь – +12...+14
Кропивницкий – +10...+12
Черкаси – +10...+12
Чернигов – +12...+14
Сумы – +11...+13
Полтава – +10...+12
Днепр – +11...+13
Запорожье – +12...+14
Донецк – +12...+14
Луганск – +12...+14
Харьков – +11...+13
Киев – +9...+11
Поделиться новостью