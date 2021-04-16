Погода в Украине, 17 апреля, будет солнечной на юге и одновременно дождевой на севере. Максимальная температура воздуха составит +14 градусов, а минимальная – +8.

Погода в Украины 17 апреля

Погода в субботу будет разной для регионов Украины. Так, жители востока смогут порадоваться солнцу и температуре воздуха +11 ... +16 градусов. В то же время на севере людям стоит носить с собой зонт.

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Холоднее всего будет на Львовщине – столбики термометров опустятся до +8 ... +10 градусов. Кроме того, синоптики предупреждают про мокрый снег.

В юго-западных областях обещают солнце и +10 ... +12 градусов. Только на Винниччине воздух будет холодным – +8 ... +10 градусов.

В северных и крайних восточных областях тоже будет падать дождь и мокрый снег. Однако температура воздуха будет теплой – +12 ... +14 градусов.

В Киеве 17 апреля также пройдет дождь. Столбики термометров будут на уровне +9 ... +11 градусов.

В то же время синоптик Наталья Диденко утверждает, что на западе и севере температура может местами опустится до +4 ... +9 градусов.

Прогноз погоды в городах Украины

Ужгород – +10...+12

Львов – +8...+10

Ивано-Франковск – +10...+12

Тернополь – +8...+10

Черновцы – +11...+13

Хмельницкий – +8...+10

Луцк – +10...+12

Ровно – +9...+11

Житомир – +9...+11

Винница – +8...+10

Одесса – +11...+13

Николаев – +14...+16

Херсон – +10...+12

Симферополь – +12...+14

Кропивницкий – +10...+12

Черкаси – +10...+12

Чернигов – +12...+14

Сумы – +11...+13

Полтава – +10...+12

Днепр – +11...+13

Запорожье – +12...+14

Донецк – +12...+14

Луганск – +12...+14

Харьков – +11...+13

Киев – +9...+11



Прогноз погоды на 17 Апреля / Карта Укргидрометцентра