Погода в Україні, 17 квітня, буде сонячною на півдні і водночас дощовою на півночі. Максимальна температура повітря становитиме + 14 градусів, а мінімальна – +8.

Погода в Україні 17 квітня

Погода у суботу буде різною для регіонів України. Так, мешканці сходу зможуть порадіти сонцю та температурі повітря +11...+16 градусів. Водночас на півночі людям варто носити з собою парасолю.

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Найхолодніше буде на Львівщині – стовпчики термометрів опустяться до +8...+10 градусів. Крім того, синоптики попереджають про мокрий сніг.

У південно-західних областях обіцяють сонце і +10...+12 градусів. Лише на Вінниччині повітря буде холодним – +8...+10 градусів.

У північних та крайніх східних областях теж падатиме дощ і мокрий сніг. Однак температура повітря буде теплою – +12...+14 градусів.

У Києві 17 квітня також дощитиме. Стовпчики термометрів будуть на рівні +9...+11 градусів.

Водночас синоптикиня Наталка Діденко стверджує, що на заході та півночі температура може місцями опуститься до +4...+9 градусів.

Прогноз погоди у містах України

Ужгород – +10...+12

Львів – +8...+10

Івано-Франківськ – +10...+12

Тернопіль – +8...+10

Чернівці – +11...+13

Хмельницький – +8...+10

Луцьк – +10...+12

Рівне – +9...+11

Житомир – +9...+11

Вінниця – +8...+10

Одеса – +11...+13

Миколаїв – +14...+16

Херсон – +10...+12

Сімферополь – +12...+14

Кропивницький – +10...+12

Черкаси – +10...+12

Чернігів – +12...+14

Суми – +11...+13

Полтава – +10...+12

Дніпро – +11...+13

Запоріжжя – +12...+14

Донецьк – +12...+14

Луганськ – +12...+14

Харків – +11...+13

Київ – +9...+11



Прогноз погоди на 17 квітня / Карта Укргідрометцентру