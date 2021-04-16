Прогноз погоди на 17 квітня: мокрий сніг та дощ
Погода в Україні, 17 квітня, буде сонячною на півдні і водночас дощовою на півночі. Максимальна температура повітря становитиме + 14 градусів, а мінімальна – +8.
Погода в Україні 17 квітня
Погода у суботу буде різною для регіонів України. Так, мешканці сходу зможуть порадіти сонцю та температурі повітря +11...+16 градусів. Водночас на півночі людям варто носити з собою парасолю.
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Найхолодніше буде на Львівщині – стовпчики термометрів опустяться до +8...+10 градусів. Крім того, синоптики попереджають про мокрий сніг.
У південно-західних областях обіцяють сонце і +10...+12 градусів. Лише на Вінниччині повітря буде холодним – +8...+10 градусів.
У північних та крайніх східних областях теж падатиме дощ і мокрий сніг. Однак температура повітря буде теплою – +12...+14 градусів.
У Києві 17 квітня також дощитиме. Стовпчики термометрів будуть на рівні +9...+11 градусів.
Водночас синоптикиня Наталка Діденко стверджує, що на заході та півночі температура може місцями опуститься до +4...+9 градусів.
Прогноз погоди у містах України
Ужгород – +10...+12
Львів – +8...+10
Івано-Франківськ – +10...+12
Тернопіль – +8...+10
Чернівці – +11...+13
Хмельницький – +8...+10
Луцьк – +10...+12
Рівне – +9...+11
Житомир – +9...+11
Вінниця – +8...+10
Одеса – +11...+13
Миколаїв – +14...+16
Херсон – +10...+12
Сімферополь – +12...+14
Кропивницький – +10...+12
Черкаси – +10...+12
Чернігів – +12...+14
Суми – +11...+13
Полтава – +10...+12
Дніпро – +11...+13
Запоріжжя – +12...+14
Донецьк – +12...+14
Луганськ – +12...+14
Харків – +11...+13
Київ – +9...+11
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