Метеорологи также отмечают, что только в Николаевской и Одесской областях в течение дня сухо, однако облачно.

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Погода в областях Украины

В западных областях прогнозируют дождь со снегом. Отметки на термометрах покажут 0...+5 градусов. На Востоке также стоит ожидать осадки и прохладу от -1 до +1 градуса.

В северных регионах синоптики предсказывают дождь со снегом. Температура составит 0...+ 3 градуса. На Юге – кое-где осадки, там небольшое потепление – +2...+4 градуса.

В Киеве днем 17 декабря, метеорологи информируют о дожде со снегом и температуре от +1 до +3 градусов.

Погода в городах Украины 17 декабря

Ужгород – +3...+5

Львов – 0...+2

Ивано-Франковск – 0...+2

Тернополь – 0...+2

Черновцы – 0...+2

Хмельницкий – 0...+2

Луцк – 0... -2

Ровно – 0... -2

Житомир – 0...2

Винница – 0...2

Одесса – +2...+4

Николаев – +2...+4

Херсон – +2...+4

Симферополь – +2...+4

Кропивницкий – 0...+2

Черкассы – 0...+2

Чернигов – 0...+2

Сумы – 0...+2

Полтава – 0...+2

Днепр – 0...+2

Запорожье – 0...+2

Донецк – -1...+1

Луганск – -1...+1

Харьков – -1...+1

Киев – + 1...+3



Погода в Украине 17 декабря / данные Укргидрометцентра

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