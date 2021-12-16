Метеорологи также отмечают, что только в Николаевской и Одесской областях в течение дня сухо, однако облачно.
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Погода в областях Украины
В западных областях прогнозируют дождь со снегом. Отметки на термометрах покажут 0...+5 градусов. На Востоке также стоит ожидать осадки и прохладу от -1 до +1 градуса.
В северных регионах синоптики предсказывают дождь со снегом. Температура составит 0...+ 3 градуса. На Юге – кое-где осадки, там небольшое потепление – +2...+4 градуса.
В Киеве днем 17 декабря, метеорологи информируют о дожде со снегом и температуре от +1 до +3 градусов.
Погода в городах Украины 17 декабря
Ужгород – +3...+5
Львов – 0...+2
Ивано-Франковск – 0...+2
Тернополь – 0...+2
Черновцы – 0...+2
Хмельницкий – 0...+2
Луцк – 0... -2
Ровно – 0... -2
Житомир – 0...2
Винница – 0...2
Одесса – +2...+4
Николаев – +2...+4
Херсон – +2...+4
Симферополь – +2...+4
Кропивницкий – 0...+2
Черкассы – 0...+2
Чернигов – 0...+2
Сумы – 0...+2
Полтава – 0...+2
Днепр – 0...+2
Запорожье – 0...+2
Донецк – -1...+1
Луганск – -1...+1
Харьков – -1...+1
Киев – + 1...+3
Погода в Украине 17 декабря / данные Укргидрометцентра