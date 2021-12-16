Метеорологи теж зазначають, що лише на Миколаївщині й Одещині протягом дня сухо, однак хмарно.
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Погода в областях України
У західних областях прогнозують дощ зі снігом. Позначки на термометрах покажуть 0...+5 градусів. На Сході також варто очікувати на опади та прохолоду від -1 до +1 градуса.
У північних регіонах синоптики передбачають дощ зі снігом. Температура становитиме 0…+3 градуси. На Півдні – де-не-де опади, там невелике потепління – +2...+4 градуси.
У Києві вдень 17 грудня, метеорологи інформують про дощ зі снігом і температуру від +1 до +3 градусів.
Погода у містах України 17 грудня
Ужгород – +3...+5
Львів – 0...+2
Івано-Франківськ – 0...+2
Тернопіль – 0...+2
Чернівці – 0...+2
Хмельницький – 0...+2
Луцьк – 0...-2
Рівне – 0...-2
Житомир – 0...2
Вінниця – 0...2
Одеса – +2...+4
Миколаїв – +2...+4
Херсон – +2...+4
Сімферополь – +2...+4
Кропивницький – 0...+2
Черкаси – 0...+2
Чернігів – 0...+2
Суми – 0...+2
Полтава – 0...+2
Дніпро – 0...+2
Запоріжжя – 0...+2
Донецьк – -1...+1
Луганськ – -1...+1
Харків – -1...+1
Київ – +1...+3
Погода в Україні 17 грудня / Дані Укргідрометцентру