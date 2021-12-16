Метеорологи теж зазначають, що лише на Миколаївщині й Одещині протягом дня сухо, однак хмарно.

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Погода в областях України

У західних областях прогнозують дощ зі снігом. Позначки на термометрах покажуть 0...+5 градусів. На Сході також варто очікувати на опади та прохолоду від -1 до +1 градуса.

У північних регіонах синоптики передбачають дощ зі снігом. Температура становитиме 0…+3 градуси. На Півдні – де-не-де опади, там невелике потепління – +2...+4 градуси.

У Києві вдень 17 грудня, метеорологи інформують про дощ зі снігом і температуру від +1 до +3 градусів.

Погода у містах України 17 грудня

Ужгород – +3...+5

Львів – 0...+2

Івано-Франківськ – 0...+2

Тернопіль – 0...+2

Чернівці – 0...+2

Хмельницький – 0...+2

Луцьк – 0...-2

Рівне – 0...-2

Житомир – 0...2

Вінниця – 0...2

Одеса – +2...+4

Миколаїв – +2...+4

Херсон – +2...+4

Сімферополь – +2...+4

Кропивницький – 0...+2

Черкаси – 0...+2

Чернігів – 0...+2

Суми – 0...+2

Полтава – 0...+2

Дніпро – 0...+2

Запоріжжя – 0...+2

Донецьк – -1...+1

Луганськ – -1...+1

Харків – -1...+1

Київ – +1...+3



Погода в Україні 17 грудня / Дані Укргідрометцентру

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