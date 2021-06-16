На востоке и юге будет царить циклон
Циклон над Крымом и Приазовьем в четверг обусловит сложную погоду. Температура воздуха в южных областях составит +21...+24 градуса.
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Воздух на востоке прогреется до +21...+26 градусов. В то же время на северо-востоке будет теплее – +25...+27 градусов. Синоптик Наталья Диденко предупреждает жителей востока и юга о грозах, сильных дождях, шквальном ветре и граде.
На западе – без дождей
На западе и севере дожди будет блокировать антициклон с северо-востока. Поэтому существенные осадки маловероятны, разве что в приграничных районах. В Черновицкую область и южные районы Киевщины доберутся локальные осадки,
– рассказала Диденко.
В Киеве в течение дня будет жарко – +26...+28 градусов. Дождей не прогнозируют, только – солнце.
Погода в городах Украины 17 июня:
Ужгород – +26...+28
Львов – +24...+26
Ивано-Франковск – +23...+25
Тернополь – +24...+26
Черновцы – +23...+25
Хмельницкий – +24...+26
Луцк – +25...+27
Ровно – +24...+26
Житомир – +24...+26
Винница – +25...+27
Одесса – +22...+24
Николаев – +22...+24
Херсон – +21...+23
Симферополь – +21...+23
Кропивницкий – +22...+24
Черкассы – +23...+25
Чернигов – +25...+27
Сумы – +25...+27
Полтава – +24...+26
Днепр – +22...+24
Запорожье – +21...+23
Донецк – +25...+27
Луганск – +25...+27
Харьков – +25...+27
Киев – +26...+28
Прогноз погоды на 17 июня / Карта Укргидрометцентра