На сході та півдні пануватиме циклон

Циклон над Кримом та Приазов'ям у четвер зумовить складну погоду. Температура повітря у південних областях становитиме +21...+24 градусів.

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Повітря на сході прогріється до +21...+26 градусів. Водночас на північному сході буде тепліше – +25...+27 градусів. Синоптикиня Наталка Діденко попереджає мешканців сходу та півдня про грози, сильні дощі, шквальний вітер та град.

На заході – без дощів

На заході та півночі дощі блокуватиме антициклон з північного сходу. Тому істотні опади малоймовірні, хіба що у прикордонних районах. У Чернівецьку область та південні райони Київщини доберуться локальні опади,

– розповіла Діденко.

У Києві впродовж дня буде спекотно – +26...+28 градусів. Дощів не прогнозують, лише – сонце.

Погода в містах України 17 червня:

Ужгород – +26...+28

Львів – +24...+26

Івано-Франківськ – +23...+25

Тернопіль – +24...+26

Чернівці – +23...+25

Хмельницький – +24...+26

Луцьк – +25...+27

Рівне – +24...+26

Житомир – +24...+26

Вінниця – +25...+27

Одеса – +22...+24

Миколаїв – +22...+24

Херсон – +21...+23

Сімферополь – +21...+23

Кропивницький – +22...+24

Черкаси – +23...+25

Чернігів – +25...+27

Суми – +25...+27

Полтава – +24...+26

Дніпро – +22...+24

Запоріжжя – +21...+23

Донецьк – +25...+27

Луганськ – +25...+27

Харків – +25...+27

Київ – +26...+28



Прогноз погоди на 17 червня / Карта Укргідрометцентру