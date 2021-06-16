На сході та півдні пануватиме циклон
Циклон над Кримом та Приазов'ям у четвер зумовить складну погоду. Температура повітря у південних областях становитиме +21...+24 градусів.
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Повітря на сході прогріється до +21...+26 градусів. Водночас на північному сході буде тепліше – +25...+27 градусів. Синоптикиня Наталка Діденко попереджає мешканців сходу та півдня про грози, сильні дощі, шквальний вітер та град.
На заході – без дощів
На заході та півночі дощі блокуватиме антициклон з північного сходу. Тому істотні опади малоймовірні, хіба що у прикордонних районах. У Чернівецьку область та південні райони Київщини доберуться локальні опади,
– розповіла Діденко.
У Києві впродовж дня буде спекотно – +26...+28 градусів. Дощів не прогнозують, лише – сонце.
Погода в містах України 17 червня:
Ужгород – +26...+28
Львів – +24...+26
Івано-Франківськ – +23...+25
Тернопіль – +24...+26
Чернівці – +23...+25
Хмельницький – +24...+26
Луцьк – +25...+27
Рівне – +24...+26
Житомир – +24...+26
Вінниця – +25...+27
Одеса – +22...+24
Миколаїв – +22...+24
Херсон – +21...+23
Сімферополь – +21...+23
Кропивницький – +22...+24
Черкаси – +23...+25
Чернігів – +25...+27
Суми – +25...+27
Полтава – +24...+26
Дніпро – +22...+24
Запоріжжя – +21...+23
Донецьк – +25...+27
Луганськ – +25...+27
Харків – +25...+27
Київ – +26...+28
Прогноз погоди на 17 червня / Карта Укргідрометцентру