Негода почне відступати вже 17 червня. Жителів більшості регіонів чекатиме спекотний день.

Читайте також Казковий захід сонця у Дніпрі викликав захват у мережі: фантастичні фото, відео

Прогноз погоди на 17 – 20 червня

17 червня. На Заході, Півночі та у деяких центральних областей світиме сонце, опадів не очікують. Стовпчики термометрів сягатимуть +23...+29 градусів. Такою ж буде температура й у східних та південних регіонах. Однак там все ще йтимуть дощі, можливі також грози.



Прогноз погоди на 17 червня / Скриншот зі сайту Укргідрометцентру

18 червня. Цього дня спекотно й без дощів буде у всіх західних, північних та центральних регіонах. Повітря прогріється там ще більше – до +26...+31 градуса. На Сході та Півдні й надалі будуть дощі й грози, температура повітря становитиме +23...+28 градусів.



Прогноз погоди на 18 червня / Скриншот зі сайту Укргідрометцентру

19 – 20 червня. Спека збережеться у тих, областях, де була у попередні 2 днів. І якщо 19 червня там ще можуть набігати хмари, то 20 червня сонцю нічого не заважатиме дарувати тепло. Окрім того, опади залишать майже весь Схід. Дощі прогнозують тільки в Одеській, Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях.



Прогноз погоди на 19 червня / Скриншот зі сайту Укргідрометцентру



Прогноз погоди на 20 червня / Скриншот зі сайту Укргідрометцентру

Негода в Україні: останні новини