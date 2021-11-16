Осадков на всей территории Украины не прогнозируют. Однако погода будет влажной, возможны сильные туманы.
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Прогноз погоды в регионах 17 ноября
На Западе страны температура прогреется до + 6...+8 градусов. Исключение составляет только Тернопольская область – там синоптики прогнозируют +3...+5 градусов. Ночью же морозы будут колебаться от 0 до -5 градусов. Подобная погода будет также в других регионах. Холоднее всего в восточных областях – ночью ориентировочно -2...-8 градусов и до +3...+7 градусов.
В Киеве в среду (речь идет о 17 ноября – 24 канале) будет холодно, ночью до -5 градусов, днем около +3 градусов. Осадки в столице маловероятны,
– написала Диденко.
Синоптик также добавила, что воздух будет холодный и морозный. Она пояснила, что в Украине наблюдается холодный антициклон.
"Туманы продемонстрируют двойную капризность – будут снижать видимость для водителей и пешеходов и могут своей сыростью быть некомфортными для аллергиков и людей с бронхо-легочными недугами", – написала Диденко.
Погода в городах Украины 17 ноября
Ужгород – + 6...+8
Львов – + 6...+8
Ивано-Франковск – +6...+8
Тернополь – +3...+5
Черновцы – + 6...+8
Хмельницкий – +3...+5
Луцк – + 6...+8
Ровно – + 6...+8
Житомир – +3...+5
Винница – +3...+5
Одесса – + 5...+7
Николаев – + 4...+6
Херсон – + 5...+7
Симферополь – +7...+9
Кропивницкий – +3...+5
Черкассы – +3...+5
Чернигов – +3...+5
Сумы – +3...+5
Полтава – +3...+5
Днепр – +3...+5
Запорожье – + 5...+7
Донецк – +3...+5
Луганск – +3...+5
Харьков – +3...+5
Киев – + 2...+4
Погода в Украине 17 ноября / данные Укргидрометцентра