Опадів на всій території України не прогнозують. Однак погода буде вологою, можливі сильні тумани.

До теми На Львівщині очікують перший сніг: прогноз погоди на 16 – 20 листопада

Прогноз погоди у регіонах 17 листопада

На Заході країни температура прогріється до +6...+8 градусів. Виняток становить тільки Тернопільщина – там синоптики прогнозують +3...+5 градусів. Вночі ж морози будуть коливатимуться від 0 до -5 градусів. Подібна погода буде також у інших регіонах. Найхолодніше у східних областях –вночі орієнтовно -2...-8 градусів та до +3...+7 градусів.

У Києві у середу (мовиться про 17 листопада – 24 канал) буде холодно, вночі до -5 градусів, вдень близько +3 градусів. Опади в столиці малоймовірні,

– написала Діденко.

Синоптикиня також додала, що повітря буде холодне та морозне. Вона пояснила, що в Україні спостерігається холодний антициклон.

"Тумани продемонструють подвійну вередливість – знижуватимуть видимість для водіїв та пішоходів та можуть своєю сирістю бути некомфортними для алергіків і людей із бронхо-легеневими недугами", – написала Діденко.

Погода у містах України 17 листопада

Ужгород – +6...+8

Львів – +6...+8

Івано-Франківськ – +6...+8

Тернопіль – +3...+5

Чернівці – +6...+8

Хмельницький – +3...+5

Луцьк – +6...+8

Рівне – +6...+8

Житомир – +3...+5

Вінниця – +3...+5

Одеса – +5...+7

Миколаїв – +4...+6

Херсон – +5...+7

Сімферополь – +7...+9

Кропивницький – +3...+5

Черкаси – +3...+5

Чернігів – +3...+5

Суми – +3...+5

Полтава – +3...+5

Дніпро – +3...+5

Запоріжжя – +5...+7

Донецьк – +3...+5

Луганськ – +3...+5

Харків – +3...+5

Київ – +2...+4



Погода в Україні 17 листопада / Дані Укргідрометцентру