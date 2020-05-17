Прогноз погоды на 18 мая: грозы на севере и востоке, на остальной территории без осадков

Погода в Украине в понедельник, 18 мая, на большей части территории без осадков. Температура воздуха – около +14... +18 градусов. Зато в крайних регионах Севера и Востока обещают дожди, возможны грозы.

В Україні в понеділок, 18 травня, буде відчуватися вплив антициклону Quirinius II. Тому на значній частині території суттєвих опадів не передбачається. Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко у фейсбуці.

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"А ось північні області, східні, частина західних областей України потраплять під мотиляння стрічок північних фронтів – пройдуть дощі, можливі грози, західний вітер посилиться до штормових значень", – йдеться в повідомленні Наталки Діденко.

Температура повітря 18-го травня в Україні протягом дня становитиме +14+18 градусів, на Закарпатті та у Чернівецькій області до +20 градусів, на крайній півночі +10+13 градусів, у південній частині +17+23 градуси.

Однак 18 травня вночі в Карпатах заморозки на поверхні ґрунту 0...+3 градуси, вдень в Україні, крім півдня та південного сходу, пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

У Києві понеділок очікується вологим та вітряним, вдень максимальна температура повітря +16+18 градусів.

Прогноз погоди на понеділок, 18 травня, у містах України:

Ужгород – +20…+22

Львів – +17…+19

Івано-Франківськ – +17…+19

Тернопіль – +17…+19

Чернівці – +19…+21

Хмельницький – +16…+18

Луцьк – +15…+17

Рівне – +16…+18

Житомир – +15…+17

Вінниця – +17…+19

Одеса – +21…+23

Миколаїв – +20…+22

Херсон – +21…+23

Сімферополь – +20…+22

Кропивницький – +17…+19

Черкаси – +16…+18

Чернігів – +14…+16

Суми – +14…+16

Полтава – +16…+18

Дніпро – +18…+20

Запоріжжя – +20…+22

Донецьк – +18…+20

Луганськ – +16…+18

Харків – +16…+18

Київ – +16…+18



Прогноз погоди на 18 травня / Укргідрометцентр