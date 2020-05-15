Милан едва не ушел под воду: мощные ливни вызвали наводнение в итальянском городе – фото, видео
Масштабные ливни с грозами затопили улицы итальянского Милана 15 мая. Кое-где уровень воды достигал одного метра. Спасатели работали всю ночь.
Ситуацию осложнило то, что местная река Севезо вышла из берегов и затопила Милан и его пригороды. Об этом сообщает местное издание La Stampa.
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Что известно о наводнении в Милане
- Из-за огромных потоков воды на улицах Милана остановилось движение, а местные жители с трудом могли добраться до своих домов.
- Из-за ливней во многих домах пропало электричество. Наводнение также остановило работу миланского метро.
- Городская власть запустила для перевозки людей несколько дополнительных рейсовых автобусов.
Смотрите видео наводнения в Милане:
Обратите внимание! Климатологи предупреждают, что вследствие глобального потепления карта мира может полностью измениться. Около 10% населения планеты, или же 770 миллионов людей из-за повышения уровня океана, могут остаться без крыши над головой.
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Наводнение в Милане / Фото La Stampa
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