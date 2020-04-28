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      2020 год может стать самым жарким в истории, – ученые

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      Глобальное потепление: 2020 год станет самым жарким - прогноз
      Ученые прогнозируют, что 2020 год станет самым жарким / shutterstock.com

      Ученые прогнозируют, что 2020 год станет самым жарким в истории наблюдений. Этому способствует и то, что с января 2020 от Антарктики до Гренландии уже были побиты тепловые рекорды.

      В Национальном управлении океанических и атмосферных исследований США считают, что вероятность того, что 2020 год станет самым жарким в истории, составляет уже 75%, а в дальнейшем эти прогнозы составят 99,9%, пишет The Guardian.

      К теме Станет еще жарче: что известно о новом глобальном потеплении в мире до 2024 года

      Этому способствуют побитые рекорды от Антарктики до Гренландии.

      Заметим, что в феврале научно-исследовательская база в Антарктике впервые зафиксировала температуру выше 20 градусов по Цельсию. В Гренландии 26 апреля подтвердили температурный рекорд для этого месяца – 6 градусов по Цельсию.

      Наибольшие ледовые массивы мира – Гренландия и Антарктика – сейчас тают в шесть раз быстрее, чем в 1990-х годах. Ученые утверждают, что это происходит из-за глобального потепления.

      Прогноз про самый теплый 2020 год поддерживает ряд научно-исследовательских центров Европы и Северной Америки.

      Кроме того, нынешний январь уже стал самым теплым. В некоторых столицах северных стран даже снега не было.

      Что известно о потеплении в 2019 году?2019 год стал самым жарким в Европе за все время наблюдений, а последнее десятилетие стало самым жарким в истории. По данным исследователей, все времена года были теплее средних значений. Лето было четвертым самым теплым с по крайней мере 1979 года, с температурами в некоторых областях на 3 – 4 градуса выше нормы.

      Добавим, что 2019 год стал самым теплым в Киеве за всю историю наблюдений.

      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Погода Экология Глобальное потепление
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