2020 рік може стати найспекотнішим в історії, – вчені

Вчені прогнозують, що 2020 рік стане найспекотнішим в історії спостережень. Цьому сприяє і те, що від січня 2020 року від Антарктики до Гренландії вже були побиті теплові рекорди.

У Національному управлінні океанічних та атмосферних досліджень США вважають, що ймовірність того, що 202 рік стане найспекотнішим в історії становить вже 75%, а надалі ці прогнози становитимуть 99,9%, пише The Guardian.

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Цьому сприяють побиті рекорди від Антарктики до Гренландії.

Зауважимо, що у лютому науково-дослідна база в Антарктиці вперше зафіксувала температуру понад 20 градусів за Цельсієм. У Гренландії 26 квітня підтвердили температурний рекорд для цього місяця -6 градусів за Цельсієм.

Найбільші льодові масиви світу Гренландія та Антарктика зараз тануть у шість разів швидше, ніж у 1990-их роках. Вчені стверджують, що це відбувається через глобальне потепління.

Прогноз про найтепліший 2020 рік підтримує ряд науково-дослідних центрів Європи та Північної Америки.

Окрім того, цьогорічний січень уже став найтеплішим. У деяких столицях північних країн навіть снігу не було.

Що відомо про потепління у 2019 році?2019 рік став найспекотнішим в Європі за весь час спостережень, а останнє десятиліття стало найспекотнішим в історії. За даними дослідників, усі пори року були теплішими за середні значення. Літо було четвертим найтеплішим з принаймні 1979 року, з температурами у деяких областях на 3 – 4 градуси вище норми.



Додамо, що 2019 рік став найтеплішим у Києві за всю історію спостережень.