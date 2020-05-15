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Мілан мало не пішов під воду: потужні зливи спричинили повінь в італійському місті – фото, відео

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Повінь в Мілані 15 травня - відео затоплення Мілану
Повінь в Мілані / La Stampa

Масштабні зливи з грозами затопили вулиці італійського Мілану 15 травня. Подекуди рівень води сягав одного метра. Рятувальники працювали всю ніч.

Ситуацію ускладнило те, що місцева річка Севезо вийшла з берегів і затопила Мілан та його передмістя. Про це повідомляє місцеве видання La Stampa.

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Що відомо про повінь в Мілані

  • Через величезні потоки води на вулицях Мілану зупинився рух, а місцеві жителі ледве могли дістатися до своїх будинків.
  • Через зливи в багатьох будинках зникла електроенергія. Повінь також зупинила роботу міланського метро.
  • ​​Міська влада запустила для перевезення людей кілька додаткових рейсових автобусів. 

Дивіться відео повені в Мілані:

Зверніть увагу! Кліматологи попереджають, що внаслідок глобального потепління карта світу може повністю змінитися. Близько 10% населення планети, або ж 770 мільйонів людей через підвищення рівня океану, можуть залишаться без даху над головою.

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Повінь в Мілані / Фото La Stampa

 

 

Автор: Емал Набі
Теги: клімат Екологія Погода
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