Мілан мало не пішов під воду: потужні зливи спричинили повінь в італійському місті – фото, відео
Масштабні зливи з грозами затопили вулиці італійського Мілану 15 травня. Подекуди рівень води сягав одного метра. Рятувальники працювали всю ніч.
Ситуацію ускладнило те, що місцева річка Севезо вийшла з берегів і затопила Мілан та його передмістя. Про це повідомляє місцеве видання La Stampa.
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Що відомо про повінь в Мілані
- Через величезні потоки води на вулицях Мілану зупинився рух, а місцеві жителі ледве могли дістатися до своїх будинків.
- Через зливи в багатьох будинках зникла електроенергія. Повінь також зупинила роботу міланського метро.
- Міська влада запустила для перевезення людей кілька додаткових рейсових автобусів.
Дивіться відео повені в Мілані:
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Повінь в Мілані / Фото La Stampa