Землі загрожує затоплення, мільйони людей залишаться без дому: невтішні прогнози кліматологів

Внаслідок глобального потепління карта світу може повністю змінитися. Якщо температура на планеті продовжить підвищуватися, то до 2100 року рівень моря підвищиться на 0,63 – 1,32 метра, а до 2300 – до 1,67 – 5,61 метра.

Ці прогнози відрізняються від тих, що публікують міжнародні політичні організації, які спеціалізуються у питаннях клімату. Результати експертного опитування, проведеного серед 106 авторів найбільш цитованих наукових публікацій про підвищення рівня Світового океану, опубліковані в журналі Climate and Atmospheric Science.

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Як зміниться планета внаслідок підвищення рівня моря

До 2030 року крижані покриви, що покривають Західну Антарктиду та Гренландію, втратять у масі трильйони тонн. За такого сценарію рівень моря може піднятися на понад п'ять метрів. Відповідно карта світу з існуючими нині береговими лініями буде повністю змінена.

За оцінками вчених, близько 10% населення земної кулі, або ж 770 мільйонів людей, сьогодні живуть на землі менше ніж в п'яти метрах над лінією припливу. Всі вони залишаться без даху над головою.

Та навіть якщо мета Паризької угоди по клімату, яка полягає в обмеженні глобального потепління не більше 2 градусів, буде досягнута, рівень океану все одно підніметься на два метри до 2300 року.

Стефан Рамсторф, керівник відділу аналізу Потсдамського інституту вивчення кліматичних змін, зауважує, що додаткові сантиметри океанської води роблять штормові хвилі набагато смертоноснішими і руйнівними.

Що відомо про крижані щити Землі?Протягом останніх двох десятиліть основним двигуном стало танення і руйнування двох "крижаних щитів Землі – Гренландії і Західної Антарктиди. Сьогодні вони втрачають як мінімум у шість разів більше льоду, ніж у 90-ті роки. З 1992 по 2017 рік вони втратили близько 6,4 трильйонів тонн.



"Крижані щити" Західної Гренландії і Антарктики містять достатньо замерзлої води, щоб підняти океани приблизно на 13 метрів. Східна Антарктида, яка є більш стабільною, має в своєму розпорядженні ще 50 метрів.

Зверніть увагу! Наприкінці 2019 року більшість громадян України (84%) вважали, що зараз на Землі відбувається глобальна зміна клімату. Протилежної думки дотримувалися лише 9% опитаних, свідчить опитування Research & Branding Group. Водночас українці не завжди вважають, що глобальне потепління – це погано.