Земле грозит затопление, миллионы людей останутся без дома: неутешительные прогнозы климатологов

Вследствие глобального потепления карта мира может полностью измениться. Если температура на планете продолжит повышаться, то к 2100 году уровень моря повысится на 0,63-1,32 метра, а к 2300 – до 1,67-5,61 метра.

Эти прогнозы отличаются от тех, что публикуют международные политические организации, которые специализируются в вопросах климата. Результаты экспертного опроса, проведенного среди 106 авторов наиболее цитируемых научных публикаций о повышении уровня Мирового океана, опубликованы в журнале Climate and Atmospheric Science.

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Как изменится планета вследствие повышения уровня моря

К 2030 году ледяные покровы, которые покрывают Западную Антарктиду и Гренландию, потеряют в массе триллионы тонн. При таком сценарии уровень моря может подняться более чем на пять метров. Соответственно карта мира с ныне существующими береговыми линиями будет полностью изменена.

По оценкам ученых, около 10% населения земного шара, или же 770 миллионов людей, сегодня живут на земле менее чем в пяти метрах над линией прилива. Все они останутся без крыши над головой.

Но даже если цель Парижского соглашения по климату, которая заключается в ограничении глобального потепления не более 2 градусов, будет достигнута, уровень океана все равно поднимется на два метра до 2300 года.

Стефан Рамсторф, руководитель отдела анализа Потсдамского института изучения климатических изменений, замечает, что дополнительные сантиметры океанской воды делают штормовые волны гораздо смертоноснее и разрушительнее.

Что известно о ледяных щитах Земли?В течение последних двух десятилетий основным двигателем стало таяние и разрушение двух "ледяных щитов Земли – Гренландии и Западной Антарктиды. Сегодня они теряют как минимум в шесть раз больше льда, чем в 90-е годы. С 1992 по 2017 год они потеряли около 6,4 триллиона тонн.



"Ледяные щиты" Западной Гренландии и Антарктики содержат достаточно замерзшей воды, чтобы поднять океаны примерно на 13 метров. Восточная Антарктида, которая является более стабильной, имеет в своем распоряжении еще 50 метров.

Обратите внимание! В конце 2019 года большинство граждан Украины (84%) считали, что сейчас на Земле происходит глобальное изменение климата. Противоположного мнения придерживались лишь 9% опрошенных, свидетельствует опрос Research & Branding Group. В то же время украинцы не всегда считают, что глобальное потепление – это плохо.